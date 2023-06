Amadeus svela che a Sanremo 2024 ci saranno novità nel regolamento. Poi l'annuncio su Fiorello

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Novità in vista per Sanremo 2024. Il regolamento della prossima edizione del Festival sarà diverso da quello degli anni scorsi. “Ci saranno novità che magari verrò a svelare al Tg1”, anticipa Amadeus, direttore artistico e conduttore, al Tg1 Mattina Estate.

Sanremo 2024, novità nel regolamento

Intervenendo al primo spazio ‘Caffè con’ al Tg1 Mattina Estate condotto da Giorgia Cardinaletti, Amadeus annuncia che ci saranno novità nel regolamento di Sanremo 2024, senza però svelare quali.

“Ho finito di scriverlo e lo sto mandando all’approvazione degli avvocati della Rai”, spiega il conduttore e direttore artistico del Festival in collegamento da Milano.

Amadeus svela anche alcuni dettagli sul suo modo di lavorare: “Ho un quadernone, dal mio primo festival, su cui appunto a penna nomi, idee, che poi possono andare in porto o no, mi serve per focalizzare quello che sto pensando”.

Amadeus al lavoro sulle canzoni

Il lavoro in vista del prossimo Sanremo va avanti, anche d’estate. In questo periodo in particolare Amadeus si dedica all’ascolto delle canzoni: “Iniziano ad arrivare quelli dei giovani, poi anche i big, con Sanremo in vacanza in realtà non vai mai perché ascolti le canzoni… Arriveranno a centinaia, ormai anche la discografia anticipa i tempi”.

Un passo fondamentale, spiega, perché i brani in gara devono poter rappresentare la realtà discografica attuale: “Per me era impensabile che le canzoni di Sanremo dopo una settimana non fossero tra i primi 10 in classifica, ritenevo necessario far sì che il festival rispecchiasse i gusti musicali dei giovani”.

Fonte foto: ANSA Amadeus e Fiorello sul palco di Sanremo 2023

“Sanremo – sottolinea – è diventato così un programma per giovani: oltre l’80%, con punte del 90%, dei ragazzi di 14-24 anni seguono il festival”.

L’annuncio su Fiorello

Amadeus annuncia poi che Fiorello sarà presente anche a Sanremo 2024, nella serata finale: “Sicuramente me lo ha promesso. Poi, come dico sempre, con lui non c’è mai certezza sul nulla, ma il fatto che possa essere sul suolo ligure mi rende già felice, non può mancare”.

Per Amadeus si tratta di un anno speciale, festeggia 20 anni insieme alla moglie Giovanna Civitillo. Ma anche i 35 anni di amicizia con Fiorello: “Festeggio 20 anni d’amore con Giovanna, 35 con lui”, scherza.

Fiorello è “veramente geniale, sono felice di essergli amico da 35 anni”. Lavorare con lui, spiega, “è sempre un imprevisto piacevole, mi affido completamente a lui”.