Neonata morta improvvisamente in casa a Portomaggiore (Ferrara): disposta l'autopsia per chiarire la vicenda

Tragedia familiare a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, dove un neonata di appena 7 giorni è morta all’improvviso davanti ai suoi familiari. Sul corpo della bimba è stato disposta l’autopsia, e l’esito servirà a chiarire quanto è avvenuto e la vera causa della morte.

Neonata di soli 7 giorni morta in casa: la ricostruzione

La piccola, figli di una coppia di giovani pachistani che ha altri tre bimbi, avrebbe iniziato a sanguinare all’improvviso, per poi smettere di respirare e soffocare. I genitori non hanno potuto fare niente per salvarla.

I sanitari del 118 al loro arrivo non hanno potuto fare altro che allertare le autorità: la neonata era già morta.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del Norm di Portomaggiore, che hanno richiesto l’intervento del reparto operativo per i rilievi scientifici.

Per compiere il sopralluogo della casa in cui è morta la piccola, è stato anche chiamato il medico legale. Per velocizzare le operazioni, è stata aperta un’indagine.

Si indaga per omicidio colposo, ma solo come atto dovuto

La bimba era nata il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, e non aveva alcuna patologia. Lo scorso martedì, il 13 dicembre, dopo pranzo, è morta davanti ai genitori e ai fratellini.

A causa delle tracce di sangue è stato aperto, come atto tecnico e dovuto, un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo contro ignoti.

La pm Barbara Cavallo ha affidato alla dottoressa Alessandra Bergonzini la consulenza medico legale. Lunedì verrà effettuata l’autopsia sul corpo della piccola, per chiarire alcuni punti nell’ombra.

Il cordoglio del sindaco e del capo della comunità pachistana

Dario Bernardi, sindaco di Portomaggiore, ha dichiarato di aver appreso la notizia con sgomento. “Mi unisco assieme alla comunità all’enorme dolore della famiglia. Ci sono disgrazie veramente troppo grandi per trovare parole giuste”.

Il portavoce della comunità pachistana Muhammad Arshad ha dichiarato che la famiglia sta attendendo il nulla osta per i funerali e che la piccola sarà seppellita nel cimitero di Argenta. “Così hanno scelto i genitori, non potendo portarla in patria per le lungaggini burocratiche”.