Nola, incidente mortale nel cuore della notte: muore una giovane 23enne nello schianto, cos'è successo

Incidente mortale a Nola, nella notte di venerdì 5 agosto 2022. Una giovanissima di 23 anni di San Paolo Bel Sito (Napoli), ha perso la vita a seguito di un terribile schianto in motocicletta.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane 23enne era in sella ad una moto come passeggera quando il conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, urtando contro una rotatoria in via On. Napolitano, a Nola.

Dopo un balzo di diversi metri, la ragazza si sarebbe schiantata contro il muretto di un’abitazione vicina. La dinamica è in corso di accertamento da parte degli inquirenti.

Impatto fatale

L’incidente è avvenuto alle 3.30 del mattino di venerdì 5 agosto. Purtroppo per la ragazza lo schianto contro il muretto è stato fatale ed è morta sul colpo. Vani i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente della moto sulla quale viaggiava la 23enne è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Nola per alcuni accertamenti ma non avrebbe riportato ferite gravi.

Salma sotto sequestro

Sul luogo dell’incidenti sono giunti i Carabinieri della Radiomobile di Nola e gli agenti del Commissariato di Polizia della cittadina campana.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente a Nola, in Provincia di Napoli

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, la salma della ragazza è stata posta sotto sequestro e trasferita al II Policlinico di Napoli su ordine del magistrato di turno.

Non lontano da Nola, a Palma Campania, l’11 luglio ha destato scalpore la notizia del crollo di una giostra che ha provocato diversi feriti, fra i quali una bambina. Sul fronte degli incidenti stradali mortali, nella serata di martedì 2 agosto, un sinistro sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià, al km 12 della bretella che collega l’autostrada Torino-Milano alla Torino-Aosta, ha provocato un bilancio pesantissimo di 3 morti.