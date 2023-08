Neonato cade e batte la testa mentre la mamma lo sta allattando, vicino Cremona: il bimbo ora è in coma

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Dalla provincia di Cremona arriva notizia di un drammatico incidente avvenuto tra le mura di casa: un neonato è finito in coma dopo aver battuto la testa sulle scale. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le dinamiche del fatto, mentre il bimbo lotta per la vita.

Il bimbo di 18 mesi ha iniziato a dimenarsi

Stando a quanto riportato in queste ore da numerose testate e agenzie di stampa, tutto è accaduto ad Annicco, piccolo comune italiano di meno di 2.000 abitanti della provincia di Cremona in Lombardia.

Qui, una mamma stava allattando il suo bambino di appena 18 mesi. Le prime ricostruzioni riferiscono che si trovava sulle scale, quando il neonato all’improvviso ha iniziato a dimenarsi.

La zona dove è avvenuto il terribile incidente è in provincia di Cremona

La madre non sarebbe riuscita a trattenerlo e il bimbo è caduto a terra, battendo la testa su uno dei gradini delle scale.

Ora è ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Sul caso ora stanno indagando i carabinieri: dopo il fatto, i genitori hanno lanciato subito l’allarme e chiesto l’intervento dei soccorsi. Le autorità hanno raccolto anche le testimonianze delle altre tre persone che si trovavano in casa in quel momento.

Intanto, il bimbo di 18 mesi lotta per la vita: è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un’eccellenza per quanto riguarda la pediatria.

Il neonato è ricoverato attualmente in prognosi riservata, è finito in coma e le sue condizioni sono ritenute molto critiche, tanto che è non è ancora fuori pericolo.

Tragedia simile vicino ad Enna: morto neonato di 6 mesi

Purtroppo, quanto accaduto in provincia di Cremona non è storia nuova. Solo un mese fa, si è consumata una tragedia simile ad Agira, in provincia di Enna.

Un neonato di 6 mesi è caduto dal fasciatoio ed è morto. Inutili i soccorsi: il bambino è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad un’operazione chirurgica disperata, ma l’intervento dei medici non è riuscito a salvarlo.

