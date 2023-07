Neonato di 6 mesi cade dal fasciatoio e muore ad Agira vicino Enna: inchiesta aperta per la morte del bambino

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una terribile tragedia ha sconvolto una famiglia in Sicilia: mercoledì 12 luglio un neonato di soli sei mesi è morto a seguito di una caduta dal fasciatoio. Il tragico incidente è avvenuto nella sua casa di Agira, nella provincia di Enna. Il bambino è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, per essere sottoposto a un’operazione chirurgica disperata. Purtroppo, le cure di medici e infermieri non sono bastate a salvargli la vita.

La tragedia di Filippo

Le informazioni sul tragico episodio di Agira sono ancora frammentarie. Secondo una ricostruzione preliminare, il bambino, che si chiamava Filippo, avrebbe fatto una pericolosa caduta dal fasciatoio, riportando gravi lesioni.

I genitori, nel tentativo di salvare il loro piccolo, lo hanno immediatamente portato all’ospedale Umberto I di Enna. Tuttavia, le sue condizioni di salute sono apparse subito critiche.

Fonte foto: Tuttocittà La tragedia è avvenuta ad Agira, un centro nella provincia di Enna

Il trasferimento al Cannizzaro

Di fronte alla gravità della situazione, i medici hanno deciso di trasferire il neonato all’ospedale Cannizzaro di Catania. Qui il piccolo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per un vasto ematoma cerebrale.

Da quanto si apprende, il bambino è stato mantenuto in terapia intensiva sin dal suo arrivo in ospedale, senza mai riprendere conoscenza.

Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi e le cure ricevute, il bambino è deceduto poche ore dopo il suo arrivo. Dopo la prima operazione e un secondo intervento effettuato poco dopo, la vita del piccolo Filippo si è spenta.

Aperta un’inchiesta

La procura di Enna ha aperto un fascicolo per indagare sulla morte del neonato. Attualmente, la salma è a disposizione delle autorità giudiziarie, in attesa della decisione sulla necessità di un’autopsia.

Maria Greco, sindaca di Agira, ha espresso il suo profondo dolore per questa tragedia. “Non ci sono parole dopo una simile tragedia – ha dichiarato – nulla può lenire la sofferenza dei familiari del piccolo e ci stringiamo a loro nel cordoglio, che è il cordoglio di tutti noi”.

Due tragedie in poche ore

Gli episodi drammatici con vittime bambini piccolissimi non sono purtroppo sporadici. Alcuni mesi fa, nello scorso aprile, a Sora l’ennesimo caso di morte in culla: il suo neonato di soli 15 giorni si è spento, forse a causa di un rigurgito che lo ha soffocato.

In preda alla disperazione, quando lo ha scoperto la donna ha chiamato il 118, ma purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare il bambino.

Questa tragedia segue di poco tempo la morte di un altro neonato a Messina, di soli 2 mesi e mezzo, arrivato senza vita in ospedale. Le autorità hanno aperto anche in questo caso un’indagine per determinare le cause del decesso.