Vittorio Feltri a Belve su Papa Francesco: "Abbiamo parlato di frociaggine, dice che nella Chiesa sono troppi"

Vittorio Feltri si è raccontato negli studi di Belve, programma condotto su Rai 2 da Francesca Fagnani. Fra i numerosi aneddoti tirati fuori dal cilindro, il giornalista ne ha rievocato uno che riguarda Papa Francesco con il quale, ha detto, ha discusso della “frociaggine” nella Chiesa. Entrambi concorderebbero sul fatto che ce ne sia fin troppa.

Vittorio Feltri e l’incontro con Papa Francesco

Vittorio Feltri è stato ospite di Belve per la quinta e ultima puntata della stagione, in onda in prima serata su Rai 2 martedì 17 dicembre.

Fra gli eventi rievocati dal direttore editoriale de Il Giornale, il contenuto di un incontro privato con il Papa: “Sono stato ricevuto dal Papa e lui, quando mi ha visto tra le persone che stavano aspettando di conoscerlo, mi ha detto: ‘Io la conosco. Abbiamo gli stessi pensieri su molte cose’. E allora mi sono messo a ridere e ho detto: ‘Su che cosa, sulla frociaggine per esempio?'”

Dialogo attorno alla “frociaggine”

“Lui si era espresso contro la frociaggine“, ha ricordato Feltri in studio, rievocando il noto episodio che mesi fa scatenò un vespaio di polemiche.

E qualche tempo dopo, il Papa tornò sull’argomento, insistendo sul fatto che si dovesse limitare la presenza di ragazzi gay in seminario.

Ma Fagnani ha replicato, ricordando come il Santo Padre si fosse anche espresso “in modo inclusivo”, aggiungendo “chi siamo noi per giudicare…”

“No, a me non lo ha detto. Ci siamo scambiati un paio di battute in latino, due parole…” ha spiegato Feltri.

L’aneddoto succulento ha stuzzicato la curiosità dell’intervistatrice: “Ma non vi siete detti frociaggine?”, ha domandato la giornalista. “Sì, quello sì”, ha risposto Feltri.

“E lui che ha detto?”, ha incalzato Fagnani. “L’aveva detto lui prima, aveva parlato di frociaggine e che nella Chiesa ce ne sono troppi e io gli ho dato ragione”, ha replicato il direttore.

Con un’altra domanda, Fagnani ha cercato di capire se la parola incriminata l’avesse pronunciata prima Feltri o il Papa. La risposta: “L’ha detta Sua Santità e io gli detto che ero d’accordo con lui sulla frociaggine. Ci mancherebbe che il Papa fosse favorevole alla frociaggine”, ha commentato Feltri.

Il senso di Vittorio Feltri per le parole

Ma Fagnani è rimasta sul punto: “Non posso credere che lei voglia offendere volontariamente, lo fa per provocare“.

“È una parola, cosa c’è di offensivo!”, ha risposto Feltri. Chi segue le avventure televisive del direttore più politicamente scorretto del momento conosce il suo mantra, ripetuto più e più volte nel corso degli anni: “Io non dico ‘gay’ perché è un termine inglese e io non parlo inglese, e non dico ‘omosessuale’ perché è un termine medico e io non sono neppure infermiere. Io dico ‘frocio'”.

Ma tornando a quando avvenuto in studio a Belve, Fagnani ha tenuto il punto continuando a incalzare Feltri: “Ma se lei sapesse che qualcuno ci sta male?”.

“Chissenefrega. A me non importa niente dei comportamenti sessuali degli altri”, ha tagliato corto il direttore.

Nel corso della stessa intervista, Feltri ha raccontato del suo rapporto con la moglie e dei tradimenti da lei subiti. Ma il direttore non ama parlare di “infedeltà” o di “corna”: “Ho solo diversificato”, va ripetendo.