Papa Francesco di nuovo sulla "frociaggine" in Vaticano a porte chiuse: "I gay sono buoni, ma no in seminario"

Papa Francesco sarebbe tornato sulla questione della “frociaggine” in Vaticano in un nuovo incontro a porte chiuse, in cui avrebbe parlato degli sforzi mirati all’inclusione delle persone omosessuali nella Chiesa pur ammettendo di preferire che i gay non arrivassero in seminario. L’indiscrezione, proveniente da fonti presenti, riporterebbe una nuova frase colorita espressa dal Pontefice, e il rinforzo del concetto già espresso, ovvero che sarebbe meglio non ammettere in seminario i gay, pur riconoscendoli come “ragazzi buoni”.

Papa Francesco: “In Vaticano aria di frociaggine”

L’incontro in questione è quello svolto all’Università Salesiana nel pomeriggio di martedì 11 giugno, un evento a porte chiuse con i sacerdoti romani.

Come riporta ANSA, citando persone presenti all’incontro, il Papa avrebbe parlato delle difficoltà derivanti dalla necessità di tenere in considerazione la “corrente” omosessuale nella Chiesa, affermando “in Vaticano c’è aria di frociaggine”.

Papa Francesco avrebbe ribadito il concetto sui gay in seminario già espresso lo scorso maggio

Cosa ha detto Papa Francesco a porte chiuse sui gay in seminario: la nota del Vaticano

Nella stessa occasione il Papa avrebbe puntualizzato, inoltre, che se dei ragazzi mostrano tendenze gay, sarebbe preferibile non farli entrare in seminario, pur riconoscendo che sono “ragazzi buoni”.

La sala stampa vaticana ha diramato una nota in merito, in cui si sottolinea in realtà il tentativo del Pontefice di affrontare il tema del sostegno e dell’accoglienza necessaria nei confronti delle persone omosessuali.

“Papa Francesco ha parlato del pericolo delle ideologie nella Chiesa ed è tornato sul tema dell’ammissione nei seminari di persone con tendenze omosessuali, ribadendo la necessità di accoglierle e accompagnarle nella Chiesa e l’indicazione prudenziale del Dicastero per il Clero circa il loro ingresso in seminario” si legge nella nota.

Il precedente di Papa Francesco contro i gay in seminario

Dopo le controversie scaturite dall’incontro di maggio con i vescovi italiani, anch’esso a porte chiuse, il Papa aveva espresso le proprie scuse.

Oggi è tornato dunque a discutere dell’omosessualità, che a suo avviso non riguarda solo i seminari, ma il Vaticano in toto.

In verità, le ultime esternazioni di Francesco sembrano stridere con quello che è stato fino a ora il suo papato, condotto manifestando un atteggiamento abbastanza aperto verso le persone omosessuali.

Tuttavia, il Papa è stato sempre chiaro e deciso nella sua critica alle “lobby”. Questo, secondo fonti presenti, sarebbe stato il punto centrale del suo discorso all’Università Salesiana.