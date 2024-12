Bambina di 4 anni cade da una scala e muore a Tufino vicino Napoli, indagano i Carabinieri: cosa è successo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Tufino, in provincia di Napoli, dove una bambina di 4 anni è morta dopo essere caduta da una scala a chiocciola mentre si trovava nella sua abitazione. L’intervento dei soccorsi del 118 è stato vano: per la piccola, che si chiamava Alessandra, non c’è stato nulla da fare. Le cause della caduta sono ancora da accertare, ma sembrerebbe essersi trattato di un semplice incidente domestico.

Bambina muore dopo essere caduta da una scala a Tufino (Napoli)

Il dramma si è consumato tra le quattro mura di una casa in via Roma, dove la piccola viveva insieme ai genitori. Lo riporta il sito de Il Mattino.

La caduta è avvenuta nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre.

L'episodio è avvenuto a Tufino, comune della città metropolitana di Napoli, in Campania

La vittima si chiamava Alessandra.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente è giunto immediatamente il personale del 118, arrivato con un ambulanza.

L’intervento dei sanitari si è purtroppo rivelato vano. Per la bimba era già troppo tardi e non c’è stato nulla da fare.

Sul posto presenti anche i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola (Napoli).

Spetterà a loro ricostruire quanto avvenuto. In base alle primissime informazioni disponibili, tuttavia, sembrerebbe essersi trattato di una tragedia domestica.

Il 12enne precipitato dal decimo piano a Roma

Solo pochi giorni fa, nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre, un minore di 12 anni è precipitato da una finestra di un palazzo situato in via Igino Giordani, nella zona del Collatino, alla periferia di Roma.

Il piccolo, che in quel momento si trovava in casa con la babysitter, è precipitato dalla finestra della sua cameretta, finendo nel parchetto interno dello stabile.

Il 12enne, soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove ha perso la vita poco più tardi, in serata.