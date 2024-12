Bambino di 11 anni precipita dalla finestra a Roma e muore: indagini sulla caduta, volo di 3 metri

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un bambino di 11 anni è precipitato da una finestra di un palazzo situato in via Igino Giordani, nella zona del Collatino, alla periferia di Roma, nel pomeriggio del 5 dicembre. Il bambino è morto dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni in seguito alla caduta. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente. Le cause della caduta sono ancora da accertare.

Bambino precipita dalla finestra a Roma

Un bambino di 11 anni è precipitato dalla finestra di un’abitazione situata in via Igino Giordani, nel quartiere Collatino, a Colli Aniene, Roma.

Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre intorno alle 17:00. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Incidente a Roma, bimbo di 11 anni è morto

La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, in gravissime condizioni. I medici non hanno però potuto fare nulla per salvarlo.

In serata, infatti, è arrivata la notizia della morte dell’11enne.

La dinamica dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri. Le cause dell’incidente non sono ancora state accertate e gli inquirenti stanno conducendo indagini per chiarire cosa sia successo.

Non è stato ancora possibile determinare se si sia trattato di un incidente o ci possano essere delle responsabilità di persone terze. La polizia è al lavoro per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

Di recente si sono verificate diverse dinamiche simili. Incidenti come una caduta dal balcone o da una finestra sono, purtroppo, comuni. Uno di questi casi si è concluso nel peggiore dei modi: una donna si è suicidata dopo la caduta di sua figlia, che fortunatamente si è ripresa e sta bene.

La morte del bambino caduto dalla finestra a Roma

L’11enne , soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù poco dopo la caduta dalla finestra della propria abitazione.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: secondo quanto riportato, il bambino avrebbe perso conoscenza dopo la caduta. Fin da subito i medici non hanno voluto sollevare la prognosi sul quadro clinico della vittima.

I tentativi del personale sanitario di salvarlo, però, sono risultati vani. In serata, infatti, è arrivata la tragica notizia della morte del bimbo.