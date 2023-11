Muraglione crollato nel quartiere Castelletto di Genova: auto e detriti finiti su un palazzo dopo nubifragio

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora danni causati dal maltempo. A Genova dopo un violento nubifragio è crollato un grosso muraglione nel quartiere di Castelletto, due auto e una montagna di detriti sono finiti nel cortile del palazzo sottostante. Sul posto i vigili del fuoco, non ci sono vittime o feriti.

Muraglione crolla a Genova per il maltempo

Il crollo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 novembre, a Genova nel quartiere di Castelletto, poco dopo un violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo ligure.

Come riporta Ansa, a cedere è stato un grosso muraglione in via Cabrini, una traversa di via Acquarone. Fortunatamente non risultano vittime, dispersi o persone rimaste ferite.

Auto e detriti cadono su un palazzo

In seguito al cedimento una montagna di terra e detriti e un paio di automobili parcheggiate nella parte sopra il muro crollato sono precipitati di sotto, nel cortile del palazzo sottostante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno transennato l’area e chiuso al traffico via Cabrini.

Evacuati tre palazzi

Come riferisce TeleNord, sono stati evacuati in via precauzionale tre palazzi di via Acquarone, limitatamente agli appartamenti nei piani interessati dalla frana.

I vigili del fuoco sono al lavoro per verificare e mettere in sicurezza una conduttura di gas che potrebbe essere stata tranciata nel crollo.