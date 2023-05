Muore trafitta da una sbarra di ferro nell'incidente a Marigliano: la ragazza aveva solamente 22 anni

Ennesimo incidente mortale per le strade. Nella tarda serata di domenica 14 maggio, a Marigliano una ragazza di 22 è morta mentre era alla guida della sua auto. Dopo aver perso il controllo del mezzo, è andata a sbattere contro una sbarra di ferro che l’ha trafitta e l’ha uccisa sul colpo.

L’incidente

Il tragico incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica 14 maggio nel comune di Marigliano, in provincia di Napoli.

La vittima, una ragazza di 22 anni di Somma Vesuviana, si trovava alla guida della sua auto in un tratto di strada sterrata, in via Nuova del Bosco.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Marigliano, in provincia di Napoli, dove è avvenuto l’incidente

Per cause ancora da accertare, forse dopo aver perso il controllo del mezzo, l’auto è andata a sbattere contro una sbarra di ferro in disuso che si trovava per strada.

La sbarra ha perforato il mezzo e ha trafitto la conducente all’interno dell’auto.

I soccorsi

I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso della 22enne.

La ragazza, infatti, è morta sul colpo per le ferite causate dalla sbarra di ferro.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno sequestrato l’auto e la salma, sulla quale sarà disposta l’autopsia.

Un altro incidente

Nella stessa giornata di domenica 14 maggio, un altro terribile incidente ha portato alla morte di due ragazzini di 13 e 16 anni.

All’altezza di Mercato San Severino, sull’Autostrada A30, in direzione Caserta un’automobile è finita contro il guard rail per motivi ancora da accertare.

La madre, al volante del mezzo, sarebbe finita fuori strada dopo aver perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro il guardrail, per poi ribaltarsi.

Il bilancio finale è gravissimo: morta una 13enne, gravi la madre e il fratellino di 7 anni.

Nelle ore successive allo schianto, è morto anche un 16enne coinvolto nell’incidente.