A Napoli un'auto si scontra contro una vettura in sosta e abbatte un palo della luce: 3 feriti nell'incidente

Violento incidente stradale a Napoli. Nella prima mattina di domenica 14 maggio, un’auto di grossa cilindrata si è scontrata con una vettura in sosta e poi contro un palo della luce, abbattendolo. L’incidente avrebbe causato in tutto 3 feriti.

L’incidente

Lo scontro si è verificato all’alba di domenica 14 maggio, intorno alle 5.30 del mattino, in zona Fuorigrotta a Napoli, all’incrocio tra via Cavalleggeri d’Aosta e via Filippo Illuminato.

Per motivi ancora da chiarire, una Bmw proveniva da via Cavalleggeri d’Aosta, quando sarebbe andata dritta incrociando via Diocleziano e si sarebbe scontrata contro una Fiat Panda ferma in sosta e parcheggiata lungo la strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’incidente, in zona Fuorigrotta a Napoli

Sempre la stessa auto, avrebbe poi colpito lievemente un’altra auto e concluso sua corsa contro un palo della luce, che è crollato nell’impatto, e un segnale stradale.

A bordo della Bmw si trovavano 2 coppie, secondo le prime ricostruzioni, ma non è chiaro se fossero presenti altre persone sull’utilitaria posteggiata.

Entrambi gli impatti, sia contro l’auto che contro il palo, sono stati particolarmente violenti.

Tutte e due le vetture hanno riportato gravi danni.

Il soccorso in ospedale

Il bilancio dell’incidente è di 3 feriti in tutto su 4, di cui 2 donne con referto di 30 giorni di prognosi e un uomo ancora sotto osservazione.

Le 2 donne ferite sarebbero state trasportate all’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, mentre l’uomo all’Ospedale del Mare.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale, con tre auto, le ambulanze del 118 per i soccorsi sanitari e personale della protezione civile.

La dinamica dell’incidente, ancora da chiarire, è al vaglio degli inquirenti. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Il palo e l’area dell’incidente questa mattina sono stati provvisoriamente transennati, per la messa in sicurezza.

Altro incidente

Un altro incidente è avvenuto nella stessa mattinata, ma con esiti più gravi. In provincia di Lecco, un ciclista di 46 anni è stato investito lungo la statale.

Il ciclista per evitare una buca avrebbe effettuato una manovra pericolosa e sarebbe andato a finire addosso a un’automobile in mezzo alla carreggiata della statale.

La bici e la vettura si sarebbero appena urtati, ma l’impatto avrebbe scaraventato il ciclista sull’asfalto.