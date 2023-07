Motociclista morto a 27 anni in incidente a San Pietro di Stra vicino Venezia: lo schianto nella via di casa

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Era arrivato ormai nella strada di casa quando con la sua moto si è schiantato contro un furgone perdendo la vita. Enrico Allione, 27 anni, è morto in un incidente a Stra, comune del Veneziano, a poco più di un chilometro dall’abitazione nella quale viveva con la famiglia. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’ , forse per l’alta velocità con cui correva non si sarebbe accorto del mezzo che entrava in una stradina laterale e non avrebbe fatto in tempo a evitarlo.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di mercoledì 12 luglio in via Pertile, strada che collega le frazioni di Paluello e San Pietro. Il 27enne stava facendo rientro a casa alla guida della sua Suzuki Gsx R 1000 quando non si sarebbe accorto di un lungo furgone che stava entrando in una proprietà privata.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Stra dove è avvenuto l’incidente

Secondo le prime ricostruzioni dello schianto, il motociclista avrebbe urtato a grande velocità la parte posteriore del mezzo che sporgeva sulla carreggiata: nell’impatto Allione sarebbe stato sbalzato violentemente insieme alla moto contro il parabrezza di un’auto che arrivava dalla direzione opposta, per poi finire sull’asfalto a qualche metro di distanza. All’arrivo del personale sanitario per il 27enne non ci sarebbe stato più nulla da fare: sarebbe morto sul colpo per le gravi ferite riportate.

Gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Stra e gli agenti della polizia locale di Stra e dei Comuni consorziati di Noventa Padovana, Saonara e Vigonovo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’impatto ed effettuare i rilievi per accertare la velocità della moto e se il furgone avesse effettuato una manovra scorretta.

Sul luogo dell’incidente anche la sindaca del Comune di Stra: “Appena sono stata informata sull’accaduto mi sono precipitata qui – afferma la sindaca di Stra Caterina Cacciavillani – pur non conoscendo personalmente il ragazzo conosco i suoi genitori. Il dolore per questa famiglia meravigliosa è immenso”.

La testimonianza

L’autista dell’azienda Agroservizi che si trovava dietro alla Fiat Punto colpita dalla moto ha decritto così al ‘Corriere della Sera’ la scena a cui ha assistito: “Credo che il ragazzo alla guida della moto non si fosse accorto del furgone che era ormai quasi del tutto entrato nella stradina – ha spiegato – stava correndo a una velocità tale che forse, anche se fosse avesse visto in tempo il furgone, non avrebbe fatto in tempo a frenare”.