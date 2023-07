Il fotografo Ferdinando Mezzelani grave dopo un incidente in moto a Roma: scontro con un bus, gamba amputata

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Nella mattinata di lunedì 10 luglio si è verificato uno scontro fra una moto e un autobus dell’Atac a Roma. Il centauro rimasto gravemente ferito è il fotografo Ferdinando Mezzelani, che ha perso una gamba.

Grave incidente per Ferdinando Mezzelani

Il fatto si è verificato attorno alle 7:30 del mattino in via Cristoforo Colombo, nella periferia sud-ovest della Capitale.

Il 60enne Mezzelani viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Bmw Rt, e si stava dirigendo verso Roma. Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona in cui si è verificato l’incidente.

Mezzelani si è immesso sulla Colombo da via di Acilia e ha percorso qualche chilometro sulla via laterale.

All’incrocio con via di Malafede la moto si è scontrata con una vettura Atac della linea 709, anche lei diretta a Roma.

Secondo le prime informazioni, riportate da Repubblica, anche l’autobus procedeva nella corsia laterale.

A un certo punto avrebbe girato leggermente a destra per raggiungere una fermata e caricare alcuni turisti.

In quel momento, da destra, sarebbe arrivata la moto che avrebbe toccato l’autobus sul lato destro per finire la corsa sotto le sue ruote.

All’arrivo dei soccorritori le condizioni del fotografo sono apparse subito gravissime.

Ferdinando Mezzelani è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo.

L’uomo è stato subito operato e l’intervento è terminato nel primo pomeriggio.

Impossibile salvare la gamba

Date le condizioni, i medici non hanno potuto evitare l’amputazione di una gamba.

Mezzelani si trova al momento nel reparto di terapia intensiva. La sua prognosi resta riservata.

I vigili urbani di Ostia hanno raggiunto il luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e sentire i testimoni. La dinamica dei fatti è in via di ricostruzione.

L’incidente ha provocato code e rallentamenti a singhiozzo per qualche ora.

Chi è Ferdinando Mezzelani

Ferdinando Mezzelani ha 60 anni, è originario di Verona e vive a Roma.

Mezzelani, fra le sue altre attività, è il fotografo del Coni ed è un’autorità nel suo campo: sono sue migliaia delle foto pubblicate negli anni dalle principali testate.

Fra le foto più famose di Mezzelani si ricordano quella in cui foto Cannavaro alza la coppa al cielo alla fine dei Mondiali di calcio del 2006.

Mezzelani ha anche scattato la prima immagine di Noemi Bocchi, ospite sugli spalti di Francesco Totti.