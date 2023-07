Motociclista muore in un incidente sulla sopraelevata di Genova a 42 anni: traffico in tilt in tutta la città

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un motociclista di 42 anni è morto per le conseguenze di un incidente avvenuto sulla strada Sopraelevata Aldo Moro di Genova. L’uomo ha perso la vita in ospedale poco dopo essere stato trasportato d’urgenza in seguito all’urto contro un’auto. Lo scontro ha provocato il blocco della circolazione sull’arteria, di fatto mandando il traffico in tilt in tutta la città.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di martedì 11 luglio sulla sopraelevata in direzione ponente, all’altezza della chiesa di San Teodoro. L’urto ha interessato un’automobile e uno scooter. Per le conseguenze dello schianto il motociclista è risultato da subito in gravi condizioni ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Secondo quanto riportato da ‘Genova Today’, nonostante il rapido intervento di un’automedica e di un’ambulanza della Croce bianca sul luogo dell’incidente, il 42enne è morto poco dopo essere stato intubato in ospedale. A prestare i primi soccorsi all’uomo sarebbero stati alcuni passanti.

Traffico bloccato

Per permettere i rilievi sull’asfalto e ricostruire la dinamica dell’incidente da parte degli agenti della polizia locale intervenuta sul posto, la corsia della sopraelevata in direzione ponente è stata chiusa. Per oltre un’ora le auto sono rimaste ferme in coda sotto il sole mentre i vigili hanno cercato di fare defluire i veicoli facendo tornare indietro contromano con uscita alle Casaccie i mezzi ancora bloccati.

Il traffico è stato deviato lungo la viabilità ordinaria causando forti rallentamenti e disagi, complice anche la contemporanea chiusura della metropolitana per lavori, per chi doveva muoversi verso i quartieri di ponente e della Valpolcevera. La sopraelevata è stata riaperta al transito verso le 17,50, ma rimane il restringimento della carreggiata all’altezza di piazza Dinegro.

L’incidente a Roma

Nella giornata di lunedì 10 luglio un altro motociclista è rimasto gravemente coinvolto in un incidente a Roma. In questo caso è riuscito a salvarsi, ma nel violento scontro contro un autobus ha perso la gamba. Il ferito è il fotografo del Coni Ferdinando Mezzelani, 60 anni, originario di Verona e residente nella Capitale, considerato un punto di riferimento nel suo campo grazie alle migliaia di suoi scatti dei più importanti eventi sportivi pubblicati negli anni sui principali giornali italiani.

L’incidente si è verificato attorno alle 7:30 del mattino in via Cristoforo Colombo, nella periferia sud-ovest della Capitale, quando Mezzelani si è scontrato con il mezzo dell’Atac all’incrocio con via di Malafede, mentre viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata, una Bmw Rt.

Trasportato in codice rosso, i medici dell’ospedale San Camillo sono stati costretti ad amputare la gamba del 60enne dal ginocchio in giù viste le gravi ferite riportate.