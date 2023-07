Morto carbonizzato nel frontale tra auto e camion a Brusaporto vicino Bergamo: incidente terribile

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo è morto carbonizzato in seguito a un violento incidente con un camion nel territorio del comune di Brusaporto, in provincia di Bergamo. La vittima non ancora identificata è rimasto nella sua auto andata in fiamme insieme all’autoarticolato dopo il frontale tra i due veicoli sulla Statale 42. Secondo quanto riportato da ‘Il Giorno’, l’autista del mezzo pesante avrebbe riportato delle ferite.

L’incidente

Lo schianto mortale è avvenuto poco oltre le 15 sulla strada statale “del Tonale e della Mendola”, subito dopo un cavalcavia nei pressi dello svincolo con la tangenziale sud. Secondo le prime ricostruzioni, per cause in fase di accertamento, l’auto avrebbe perso il controllo finendo contro il mezzo pesante.

Fonte foto: ANSA Il comune di Brusaporto dove è avvenuto l’incidente sulla statale 42

Le fiamme hanno fatto alzare una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza che ha creato allarme tra gli abitanti della zona e tra gli automobilisti di passaggio.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica, insieme alle squadre dei Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Gazzaniga e Romano di Lombardia.

Gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Seriate per effettuare gli accertamenti sulla dinamica dello schianto e risalire ad eventuali responsabilità.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza da parte delle forze dell’ordine. Tutta la viabilità della zona sta subendo rallentamenti e disagi, con lunghe code sia verso Bergamo sia in direzione Trescore Balnearo. L’Anas, presente con una squadra, ha comunicato che la circolazione è gestita con deviazioni.

