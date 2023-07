Furgone prende fuoco su un viadotto della A27, vicino a Vittorio Veneto: tre chilometri di coda

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Fiamme sulla A27. Un furgone ha preso fuoco lungo un viadotto, causando l’interruzione della circolazione per ore. Si sono formate lunghe code poco prima del casello di Vittorio Veneto, che hanno interessato i turisti di rientro dalle montagne. Non è stato registrato nessun ferito.

L’incendio sul viadotto

Attorno alle 22 di domenica 9 luglio un furgone ha preso fuoco lungo un viadotto della A27, poco dopo il chilometro 61 in prossimità di Vittorio Veneto.

A notare il veicolo da lavoro in fiamme sono stati gli automobilisti di passaggio, secondo quanto riporta ‘Il Gazzettino’, che hanno immediatamente avvisato i vigili del fuoco, accorsi sul luogo dell’incendio con le autobotti.

Fonte foto: Tuttocittà Il tratto di strada dove ha preso fuoco il furgone

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate per un surriscaldamento del vano motore del furgone. Il conducente si è immediatamente accorto di cosa stesse accadendo e sarebbe fuggito dal mezzo. Non si registrano quindi feriti nell’incidente.

Lunghe code sulla A27

Il risultato dell’incendio al furgone sul viadotto della A27 è stato il totale blocco del traffico lungo l’autostrada. Nonostante l’ora fosse relativamente tarda, ancora molti turisti stavano tornando dalle località di montagna del nord del Veneto, su tutte Cortina.

Le auto sono quindi rimaste ferme per alcune ore a seguito delle operazioni di spegnimento del furgone. Il gestore dell’autostrada segnalava tre chilometri di coda per veicolo in fiamme attorno alle 23, ma già a mezzanotte la colonna si era ridotta ad un solo chilometro.

L’incidente risulta completamente risolto e le auto scorrono senza problemi sul tratto di strada interessato. Nella giornata di ieri anche la A12 è stata interessata da un incendio, in questo caso in galleria, che ha causato 37 intossicati.

L’intervento dei vigili del fuoco

Ad intervenire, a seguito delle segnalazioni degli automobilisti, sono stati i vigili del fuoco di Treviso, con cinque mezzi totali di cui quattro autobotti, per domare le fiamme.

Giunti sul posto, i pompieri hanno lavorato per circa un’ora per spegnere il furgone ormai avviluppato dal fuoco scaturito dal vano motore surriscaldato.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, la carcassa è stata spostata permettendo al traffico autostradale di ripartire.

Sul posto è accorsa anche la polizia stradale, per gli accertamenti di rito e per gestire la colonna di tre chilometri formatasi durante le operazioni di spegnimento del furgone.