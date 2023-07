Pullman in fiamme sulla A12 tra Recco e Genova Nervi: diversi intossicati, autostrada chiusa e traffico

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un pullman ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Giugo sull’autostrada A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova nel tardo pomeriggio di domenica 9 luglio 2023. Sul posto, dopo la segnalazione giunta attorno alle 17.40, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che hanno provocato diversi intossicati.

Pullman prende fuoco in galleria

A essere avvolto dalle fiamme, secondo quanto si apprende, sarebbe stato un pullman di turisti che erano di ritorno dalla Cinque Terre al termine di una giornata passata fuori porta. Tutti i passeggeri sarebbero riusciti a mettersi in salvo, mentre il mezzo è stato investito dalle fiamme.

L’incendio, le cui cause non sono ancora note, ha però provocato un denso fumo all’interno del tunnel di Monte Giugo, tra le uscite di Recco e Genova Nervi. L’aria nel giro di poco è diventata irrespirabile in galleria e diversi sono stati gli automobilisti che sono rimasti intossicati. Il più grave dei feriti, si apprende, sarebbe l’autista del pullman che sarebbe stato costretto a riccorere alla camera iperbarica.

I soccorsi

La segnalazione, come detto in precedenza, è arrivata poco dopo le 17.40 ed è stata avviata celermente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunte sette ambulanze e due auto mediche per prestare i primi aiuti ai passeggeri del pullman e a tutti gli automobilisti rimasti intossicati.

Sul posto anche i vigili del fuoco che, fortunatamente, hanno interrotto il rogo e spento le fiamme. Intervenuti anche i meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Autostrada chiusa, chilometri di coda

A causa dell’incendio nella galleria Monte Giugo Autostrade ha diffuso una nota in cui spiega che “sull’autostrada A12 Genova – Sestri Levante è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova”.

Attualmente il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni e si registrano oltre 7 km di coda in direzione Genova, 3 km in direzione Livorno. Da parte di Aspi, dunque, è arrivato il consiglio a tutti i viaggiatori diretti verso Genova di optare per percorsi alternativi. Dopo l’uscita a Recco, infatti, è stata consigliato come strada alternativa la SS1 Aurelia per poi rientrare in autostrada a Genova Nervi una volta superato il tratto coinvolto nell’incendio del pullman.