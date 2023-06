Tre feriti nello schianto in galleria a Pisogne tra Bergamo e Brescia: traffico in tilt vicino il Lago d'Iseo

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente all’interno di una galleria a Pigone, in provincia di Brescia. Lo schianto ha coinvolto anche un mezzo pesante e ha paralizzato il traffico. Dopo l’incidente, infatti, si sono formate lunghe code sulla strada provinciale a ridosso del Lago d’Iseo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Due persone, tra i tre feriti, sono state trasportate in codice giallo in pronto soccorso.

L’incidente in galleria

L’incidente si è verificato intorno alle 8 di mattina di giovedì 29 giugno lungo la strada provinciale 510 del Lago d’Iseo, all’altezza del Comune di Pisogne.

Lo schianto si è verificato all’interno di una galleria della provinciale. I veicoli, in quel tratto, erano diretti verso Brescia.

Fonte foto: Tuttocittà.it Pisogne, il comune in provincia di Brescia dove si è consumato l’incidente in galleria in cui sono rimaste ferite tre persone

Stando alle informazioni diffuse sino ad ora, nello schianto sarebbero stati coinvolti tre mezzi. Tra questi, anche un mezzo pesante.

I tre feriti a causa del sinistro

La dinamica dell’incidente non è chiara. Al momento, infatti, non si hanno informazioni sulle possibili cause dello schianto.

Non si sa, quindi, se alla base del sinistro ci sia stato l’eccesso di velocità di uno dei veicoli coinvolti o un tamponamento dettato da distrazione.

Ad ogni modo, nell’incidente sono rimaste ferite tre persone. Si tratta di un ragazzo di 27 anni, di un 35enne e di un uomo di 50 anni. Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi, in due però sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso.

Traffico in tilt sulla strada provinciale del Lago d’Iseo

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un elisoccorso partito da Bergamo per prestare soccorso alle persone coinvolte nello schianto in galleria.

A raggiungere il punto della strada provinciale in cui si è consumato l’incidente, sono stati anche i vigili del fuoco e gli agenti della Stradale. Sono stati loro che, nel corso della mattinata, hanno dovuto gestire il traffico.

Dopo l’incidente, infatti, si sono formate lunghe code sulla provinciale del Lago d’Iseo. Solo poche ore prima, in prossimità di Cremona, il traffico è andato in tilt lungo l’autostrada A1 dove un camion ha perso il carico che stava trasportando causando ben 5 chilometri di coda.