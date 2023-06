Camion perde carico su autostrada A21 dopo l'incidente vicino Cremona: traffico bloccato, 5 chilometri di coda

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un incidente stradale, avvenuto tra i caselli di Castelvetro e Cremona nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno 2023, ha mandato in tilt il traffico sulla autostrada A21. A rimanere coinvolti sono stati tre mezzi tra i quali un tir che ha perso una parte del carico bloccando la strada.

Incidente tra tre mezzi sulla A21

L’incedente si è verificato poco dopo le 14 sulla autostrada A21 in direzione Brescia. Al chilometro 187, tra i caselli di Castelvetro e Cremona, tre mezzi si sono scontrati tra di loro senza provocare fortunatamente morti o feriti.

Tra i mezzi coinvolti, come detto, anche un tir che nell’incidente e nell’urto con le altre vetture ha finito per perdere il suo carico che è andato a invadere la carreggiata. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Cremona e una pattuglia di Piacenza per i rilievi del caso e per cercare di chiarire cosa sia successo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Traffico in tilt in autostrada

Intanto il tratto autostradale è andato in tilt, con lunghe code e attese per gli automobilisti che si trovavano in viaggio sulla A21. Il carico che ha invaso l’autostrada, infatti, ha reso impossibile il passaggio dei mezzi che sono rimasti bloccati e incolonnati per oltre 5 chilometri.

È stata quindi istituita l’uscita obbligatoria sullo svincolo A1 Milano-Bologna ed è chiuso in entrata il casello di Piacenza Ovest in direzione Cremona. Lungo la viabilità ordinaria, sulla strada Padana Inferiore, il traffico risulta congestionato tra direzione di Cremona.

L’incidente mortale sulla A21

Un incidente che, come detto, non ha provocato fortunatamente un bilancio che sarebbe potuto essere tragico. Sinistro avvenuto su un tratto autostradale che negli scorsi giorni era già stato protagonista di un grave incidente, questa volta mortale.

Parliamo di quello avvenuto al chilometro 142 all’altezza di Fontana Pradosa dopo Castelsangiovanni in direzione Piacenza. Qui lo scorso 23 giugno quattro mezzi pesanti, per cause ancora da accertare, si sono infatti tamponati tra di loro non lasciando vie di fuga all’occupante di un Renault Master il cui furgone si è accartocciato. Il bilancio è stato quindi di un morto e di un ferito in gravi condizioni.