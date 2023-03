Morto monsignor Benigno Luigi Papa arcivescovo della diocesi di Taranto: funerali martedì 7 marzo alle ore 16

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Chiesa in lutto, è morto monsignor Benigno Luigi Papa. Arcivescovo emerito di Taranto, e vescovo della diocesi ionica dal giugno 1990 al novembre 2011, è scomparso nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 marzo: aveva 87 anni. La camera ardente è stata allestita nella chiesa inferiore della Concattedrale Gran Madre di Dio. Lì, martedì 7 marzo alle ore 16, si terranno anche i funerali.

Il coma

Benigno Luigi Papa, secondo quanto riferito dall’Ansa, era entrato in coma nella mattinata di giovedì 2 marzo nella sua residenza di Casa San Paolo in Lanzo di Martina Franca.

Aveva scelto questo luogo al termine della sua attività, sopraggiunta per limiti di età.

Fonte foto: ANSA Monsignor Benigno Luigi Papa in uno scatto del 2007

Nelle ultime ore, le sue condizioni di salute si erano particolarmente aggravate: domenica 5 marzo, quindi, l’estrema unzione amministrata da monsignor Filippo Santoro.

L’invito di monsignor Santoro

Monsignor Santoro ha invitato “l’intera comunità diocesana – è detto in una nota diffusa dalla Curia – alla preghiera di suffragio per l’anima dell’arcivescovo Benigno Luigi, pastore della chiesa tarantina per 21 anni, preghiera colma di gratitudine e di affetto per una testimonianza autentica di dedizione e di amore per questa terra nel Nome di Cristo”.

La camera ardente e i funerali

La camera ardente di Benigno Luigi Papa è stata allestita nella chiesa inferiore della Concattedrale Gran Madre di Dio.

Nella stessa chiesa, martedì 7 marzo alle ore 16, si terranno anche i funerali dell’arcivescovo.

Chi era monsignor Benigno Luigi Papa

Benigno Luigi Papa era nato a Spongano, in provincia di Lecce, il 25 agosto 1935.

Era stato ordinato sacerdote dall’arcivescovo di Bari, monsignor Enrico Nicodemo, nel marzo 1961.

Ha guidato la diocesi di Oppido-Mamertina-Palmi, ma è stato soprattutto arcivescovo di Taranto, vice-presidente per il Sud Italia della Cei e presidente della commissione episcopale per il clero e la vita consacrata e presidente della commissione episcopale per la famiglia.

Infine, Papa Francesco lo ha nominato amministratore apostolico dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela dal 4 aprile 2016 al 7 gennaio 2017.

Monsignor Benigno Luigi Papa ha anche scritto dei libri: l’ultimo è intitolato ‘A scuola di sinodalità negli Atti degli Apostoli’, edito da Viverein.