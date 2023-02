Lino Banfi ai funerali della moglie Lucia Zagaria: lettera toccante di Papa Francesco, presente anche Di Maio

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Momenti di commozione e dolore nella parrocchia di Sant’Ippolito a Roma, dove nella mattina di giovedì 23 febbraio 2023 sono stati celebrati i funerali di Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi. A ricordare la donna, scomparsa all’età di 85 anni dopo una lunga malattia, tanti parenti, amici e personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche Papa Francesco che ha voluto inviare una toccante lettera alla famiglia Banfi.

Funerali Lucia Zagaria a Roma, commozione in chiesa

Le esequie di Lucia Zagaria, morta mercoledì 22 febbraio, sono state celebrate dal cardinale Francesco Coccopalmiero, amico della coppia, che ha celebrato la messa insieme al parroco don Manlio Asta. I due, ricordando l’85enne, si sono stretti al dolore di Lino Banfi e della figlia Rosanna, che prima della conclusione della messa ha emozionato tutti.

Prima di uscire dalla chiesa, l’attrice ha preso la parola ricordando la mamma come “potente e generosa“. “Per noi c’eri sempre. Eri una certezza. Io e Walter ti aspetteremo sempre davanti scuola con le tasche piene di sassi e gli occhi piena di te” ha detto la donna, poi il feretro ha lasciato la chiesa sulle note di “Angelo” di Francesco Renga per l’ultimo viaggio verso il cimitero monumentale del Verano.

La lettera toccante di Papa Francesco

Nel corso della funzione funebre c’è stato spazio anche per una sorpresa emozionante per la famiglia Banfi. Una lettera, scritta dal Papa, è stata infatti letta in chiesa in ricordo di Lucia Zagaria.

Papa Francesco, che aveva conosciuto da poco Lino Banfi e la moglie, ha infatti scritto una lettera all’attore, tra il cordoglio e il tentativo di fargli forza in un momento difficile come quello della perdita del suo più grande amore.

“I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una Nazione intera. Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia continuando a testimoniare la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, la bellezza incomparabile della famiglia” ha scritto Papa Francesco a Lino Banfi. Poi la benedizione firmata “Fraternamente Francesco”: “Ti esprimo il mio affetto e invocando la protezione sella Santa Vergine di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia”.

Con la voce rotta dall’emozione e provata dai momenti, Lino Banfi all’uscita dalla chiesa ha commentato le parole del Papa: “Ero da poco stato in udienza da lui, ma non mi aspettavo questo pensiero. Lucia è diventata più famosa di me. Ora per me scattano i tempi supplementari e i rigori. Avrei voluto morire con lei”.

Funerali Lucia Zagaria, in chiesa anche Di Maio

Tante le persone che hanno partecipato alle celebrazioni, accolte dalla figlia Rosanna, tanti amici e personaggi del mondo dello spettacolo. Presente Giulio Scarpati, il “Lele” di “Un Medico in Famiglia” che con i Banfi ha condiviso anni importanti sul set, ma anche la presentatrice Milly Carlucci, Mara Venier e il produttore Pietro Innocenzi.

Tra la folla si sono intravisti anche gli ex ministri Luigi Di Maio e Vincenzo Spadafora che hanno reso omaggio a Lucia Zagaria.