Morto l'attore Alan Arkin premio Oscar per Little Miss Sunshine: aveva 89 anni, lutto nel mondo del cinema

A 89 anni è morto Alan Arkin. A dare la triste notizia al mondo è stato Jason Alexander, collega e amico nella vita reale, con una nota pubblicata su Twitter. “Riposa in pace, Alan Arkin – ha scritto Alexander – Una voce tanto meravigliosa e originale per la commedia. E le poche volte che sono stato in sua compagnia, un’anima gentile e generosa. Ho imparato tanto, guardandolo. E le risate che ho ricevuto dal suo glorioso lavoro sembrano infinite. Che riposi in pace”. Alan Arkin aveva vinto un Oscar come migliore attore non protagonista nel 2007 per il suo ruolo in ‘Little Miss Sunshine‘.

Lutto nel cinema: è morto Alan Arkin

Alan Arkin si è spento a 89 anni in circostanze ancora non rivelate.

Con la morte dell’attore di ‘Little Miss Sunshine’ il cinema perde uno degli interpreti più amati della commedia americana e non solo.

#ripAlanArkin Such a wonderful, original voice for comedy. And on the few occasions I was in his presence, a kind and generous soul. I learned so much from watching him. And the laughs I got from his glorious work seem endless. May he rest well. — jason alexander (@IJasonAlexander) June 30, 2023

Oltre al cordoglio di Jason Alexander, sono arrivate la parole d’amore dei figli Adam, Matthew e Anthony che hanno confermato la notizia alla rivista ‘People’ e hanno speso il loro ricordo per il padre scomparso.

Il ricordo dei figli

Le loro parole sono comparse in una nota congiunta riportata da ‘People’: “Nostro padre era una forza della natura di talento unico, sia come artista che come uomo. Un amorevole marito, padre, nonno e bisnonno, era adorabile e ci mancherà profondamente”.

Notizia in aggiornamento