Fedez e il litigio a Sarà Sanremo con l'assistente Eleonora Sesana "finito malissimo": l'episodio in autogrill

Dietro l’atteggiamento di Fedez a Sarà Sanremo ci sarebbe un litigio avuto con l’assistente Eleonora Sesana. Secondo un’indiscrezione di un giornalista i “motivi relazionali” citati da Fedez quando ha spiegato ai fan cosa fosse successo sarebbero proprio quelli: il rapper e Eleonora avrebbero discusso animatamente in un autogrill e il diverbio sarebbe “finito malissimo”.

Il motivo dello spaesamento di Fedez

Come detto in apertura, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato sui social il motivo dello spaesamento di Fedez sul palco di Sarà Sanremo.

Per rassicurare i fan, ricordiamo, il rapper e imprenditore di Rozzano aveva spiegato che in quel momento era “un po’ giù” per “motivi relazionali” che nulla avevano a che fare con la musica.

Durante il viaggio verso Sanremo, secondo Parpiglia, Fedez e la sua assistente avrebbero avuto un “lungo litigio furioso” dopo il quale Fedez avrebbe “lasciato Eleonora in autogrill, da sola” per poi andare via.

Un’indiscrezione, questa, che Parpiglia ha pubblicato il 21 dicembre ma di cui sarebbe stato a conoscenza già dal giorno prima, quando su X ha pubblicato due indizi: “Autostrada” e “domani”. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato la notizia.

I precedenti con Eleonora, secondo Parpiglia

Nel suo post Gabriele Parpiglia aggiunge che Eleonora Sesana “più volte” si sarebbe “allontanata dal rapper”, ma Fedez “poi ha chiesto scusa e lei è tornata per l’ennesima volta a lavorare per lui”.

“Questa volta come andrà a finire?”, si chiede il giornalista. Il motivo del brusco litigio tra i due, per il momento, non è noto.

Il “caso” Sarà Sanremo

Il 19 dicembre Fedez è salito sul palco di Sarà Sanremo per presentare il brano Battito in gara al Festival della Canzone Italiana. Durante la diretta l’artista è apparso spaesato e giù di tono, un dettaglio che ha fatto preoccupare i fan.

Il rapper, quindi, durante una live su Instagram ha rassicurato il pubblico spiegando di aver avuto “cose mie relazionali al di fuori della musica”, dunque nessun riferimento agli psicofarmaci o alla tristezza.