Fedez spaesato a Sarà Sanremo da Carlo Conti, la versione della madre Tatiana dopo i dubbi sulla salute

In molti si sono preoccupati nel vedere un Fedez dall’aria mesta e spaesata sul palco dello show Sarà Sanremo, in diretta su Rai 1 con Carlo Conti. Il rapper ha presentato “Battito”, il brano che sarà in gara a Sanremo 2025. La madre nonché manager di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha rassicurato i fan in merito alle condizioni del figlio: “Niente di grave”, ha detto.

Le parole della mamma di Fedez

La signora Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, raggiunta dall’Adnkronos ha fornito rassicurazioni, senza però dilungarsi in dettagli: “Niente di grave, più di questo non voglio dire”.

Fedez era stato invitato da Conti, insieme agli altri big in gara a Sanremo, per svelare il titolo del brano in concorso al Festival, raccontandone brevemente il senso.

18 dicembre 2024, Fedez e Carlo Conti a Sarà Sanremo su Rai 1

Fedez appariva stanco, a tratti spaesato, e dalle reazioni rallentate. Al termine della presentazione, Conti l’ha accompagnato fuori dallo studio televisivo, aiutandolo a trovare la strada.

Fedez non ha mai fatto mistero di avere un carattere particolarmente sensibile all’ansia ed è possibile, dunque, che si sia trattato solo della tensione per la diretta televisiva sulla principale rete pubblica.

Da qui i timori dei fan, che hanno temuto un peggioramento delle condizioni di salute del rapper, già colpito nei mesi passati da complicazioni relative alle operazioni subite.

Fedez a Sanremo 2025 con Battito

Alla domanda di Conti sulla canzone, Fedez ha risposto in questi termini: “È una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione“.

Il riferimento alla depressione, insieme all’atteggiamento abbattuto di Fedez, ha forse alimentato le preoccupazioni per il suo stato di salute.

A fine diretta, come rende noto l’agenzia, il rapper è rientrato nella notte nella sua casa di Milano.

L’ansia a Sanremo 2021

Fedez stesso aveva più volte parlato dell’agitazione provata in passato durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michielin con la canzone “Chiamami per nome”.

“Pensavo di salire sul palco e vomitare, ma vomitare fisicamente e dire va beh, divento un meme che vomita sul palco e svengo“, aveva raccontato Fedez.

E ancora: “Ho avuto un attacco di panico come non ne avevo da quando ero adolescente. Sono stato male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero in panico totale. Ho dovuto chiamare il mio psichiatra e la mia terapista che insieme mi hanno calmato”, aveva aggiunto Fedez.