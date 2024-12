Matteo Salvini e il ritorno al Viminale, le parole su Piantedosi e il lavoro da ministro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Salvini ha escluso il suo ritorno al Viminale, manifestando la propria stima a Matteo Piantedosi così come aveva già fatto Giorgia Meloni. Salvini ha ribadito il suo impegno come ministro delle Infrastrutture, malgrado l’assoluzione al processo Open Arms gli apra di nuovo, potenzialmente, le porte del Ministero dell’Interno.

Al Viminale resta Matteo Piantedosi

Matteo Salvini è intervenuto nel programma tv “Quarta Repubblica” toccando vari temi, fra cui i rumors che lo vorrebbero di ritorno al Viminale al posto di Matteo Piantedosi.

“Ero oggi al ministero dell’Interno guidato da Matteo Piantedosi, che stimo” ha esordito il vicepremier, puntualizzando che attualmente il Viminale è in buone mani.

Fonte foto: ANSA

Matteo Piantedosi e Matteo Salvini

“Se un domani la sorte mi riportasse a fare il ministro dell’Interno sarei felice, ma ho piena fiducia in Matteo Piantedosi. Ho tanti dossier da portare a casa da ministro delle Infrastrutture”.

Il riferimento è alle tante opere prestigiose in cantiere, come le Olimpiadi Milano-Cortina e il Ponte sullo Stretto di Messina, passando poi per il migliaio di cantieri ferroviari aperti.

Perché si parla di Matteo Salvini al Viminale

Il processo legato al caso Open Arms ha ostacolato il ritorno di Salvini al Ministero dell’Interno, come lo stesso leader della Lega ha spiegato durante un incontro con i cittadini a Milano.

Se in passato il processo ha impedito la sua possibile nomina, ora non ci sarebbero più ostacoli legali, eppure il leader del Carroccio ha dichiarato di essere soddisfatto del suo attuale ruolo.

Salvini ha sottolineato di avere piena fiducia ora in Matteo Piantedosi, attuale ministro, definendolo un amico. Ha aggiunto però che la gestione della sicurezza e del benessere degli italiani è una responsabilità che tutti dovrebbero ambire a ricoprire.

Cosa ha detto Giorgia Meloni

Rispondendo alle domande dei giornalisti al termine del vertice Nord-Sud in Finlandia, la stessa premier Giorgia Meloni ha escluso un ritorno al Viminale di Salvini, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto da Matteo Piantedosi.

Il Presidente del Consiglio ha ribadito quindi il sostegno a Salvini, sottolineando che il processo riguardava, a suo avviso, le scelte politiche da ministro, non reati veri e propri, e che la giustizia era stata utilizzata per influenzare la politica.