Franco Novelli e la truffa ai vip sui diamanti, da Vasco Rossi a Federica Panicucci: sequestro milionario

Ancora un sequestro per l’ex notaio dei vip Franco Novelli. La guardia di finanza di Milano ha sequestrato circa 12,6 milioni di euro all’uomo e alla moglie, indagati per bancarotta fraudolenta per il crac della Intermarket Diamond Business Spa. Si tratta della stessa società già al centro di una presunta maxi truffa sui diamanti che sarebbero stati venduti a prezzi gonfiati a centinaia di persone, tra cui clienti famosi come Vasco Rossi e Federica Panicucci.

La guardia di finanza di Milano ha sequestrato circa 12,6 milioni di euro all’ex notaio Franco Novelli e alla moglie Marzia Provenzano.

LaPresse riferisce che il decreto di sequestro preventivo disposto dal gip Cristian Mariani è stato eseguito dai finanzieri 3 settimane fa.

La notizia però è emersa soltanto ora in seguito al ricorso presentato dai legali dell’ex professionista per l’annullamento del sequestro. L’udienza per l’appello si terrà il prossimo 27 dicembre.

La truffa ai vip sui diamanti, da Vasco Rossi e Federica Panicucci

Il sequestro è relativo all’indagine della procura di Milano sul crac della società Intermarket Diamond Business, dichiarata fallita nel 2019.

La società, di cui Novelli è stato amministratore fino al fallimento, è stata al centro di una presunta maxi truffa sulla vendita di diamanti, a prezzo maggiorato secondo l’accusa, a centinaia di investitori.

Tra questi anche diversi clienti vip come Vasco Rossi, Federica Panicucci, Diana Bracco e Simona Tagli.

L’inchiesta aveva portato al sequestro mostre di 178 milioni di euro, poi restituiti: lo scorso giugno Novelli è stato assolto in primo grado dall’accusa di autoriciclaggio.

Novelli indagato per bancarotta fraudolenta

In questo secondo filone dell’inchiesta Franco Novelli e la moglie sono indagati per concorso in bancarotta fraudolenta per il fallimento della società Intermarket Diamond Business. Altre otto persone risultano indagate.

Secondo l’accusa, dal 2013 al 2019 a Novelli e ad altri amministratori della società sarebbero stati elargiti aumenti di compensi e bonus molto elevati e “del tutto ingiustificati”, attraverso contratti di consulenza “superflui” e per servizi mai prestati.

Il tutto mentre l’azienda affondava fino al fallimento, dichiarato nel 2019 dal tribunale di Milano.

Secondo la procura, in questo modo sarebbero stati distratti dalle casse della società oltre 36 milioni di euro.