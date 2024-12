Milly Carlucci co-conduttrice di Sanremo 2025? La risposta dopo il successo con Ballando con le Stelle

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Manca poco più di un mese a Sanremo 2025. Sappiamo chi saranno i cantanti in gara nella prossima edizione del Festival, ancora nulla invece su chi sarà sul palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni secondo cui il direttore artistico del Festival vorrebbe alla co-conduzione Milly Carlucci, reduce dal successo di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci co-conduttrice di Sanremo 2025?

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa da poco con un grande successo di ascolti per Rai 1.

Un risultato che potrebbe aprire le porte del Festival di Sanremo alla conduttrice Milly Carlucci.

Fonte foto: IPA

Secondo recenti indiscrezioni riportate da Fanpage, Carlo Conti vorrebbe la storica conduttrice di Rai 1 al suo fianco come co-conduttrice di Sanremo 2025.

Per la Carlucci si tratterebbe di un ritorno: era stata sul palco dell’Ariston nel 1992 assieme a Pippo Baudo, Alba Parietti e Brigitte Nielsen.

Da Ballando con le Stelle a Sanremo, la sua risposta

Al momento però non ci sono conferme o smentite. Dell’ipotesi Sanremo aveva parlato la stessa Milly Carlucci in una intervista di diversi giorni fa a Fanpage.

Rispondendo a una domanda in merito alla sua possibile partecipazione al Festival, la conduttrice aveva detto: “Adoro Carlo e ci vogliamo molto bene, sarebbe bellissimo lavorare insieme, ma ad oggi non c’è nessun tipo di premessa perché questa cosa si realizzi”.

“Carlo non me ne ha parlato. Ci sentiamo anche via messaggio, se mi avesse voluto coinvolgere me ne avrebbe mandato almeno uno”.

Chi con Carlo Conti a Sanremo 2025

Si sa ancora poco sulla squadra di Carlo Conti per Sanremo 2025. Molti i nomi circolati finora, poche le conferme.

Al momento il solo nome confermato ufficialmente da Conti è quello di Alessandro Cattelan, che condurrà Sanremo Giovani e il Dopofestival. Non solo, sarà anche co-conduttore nella serata finale di Sanremo.

Altra presenza certa è quella di Bianca Guaccero, fresca vincitrice di Ballando con le Stelle in coppia con Giovanni Pernice.

È stata lei stessa ad annunciarlo al Tg1 delle 20 di domenica 22 dicembre spiegando di essere stata chiamata da Conti a condurre il Prima Festival, lo spazio che precede ogni serata della kermesse.

Tra le ipotesi c’è quella di Selvaggia Lucarelli, che potrebbe andare ad affiancare Cattelan alla conduzione del Dopofestival.

Altre indiscrezioni parlano di Geppi Cucciari, che tornerebbe all’Ariston 13 anni dopo l’esperienza al fianco di Gianni Morandi.