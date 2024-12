Selvaggia Lucarelli a Sanremo 2025? Potrebbe condurre il Dopofestival con Cattelan: la frecciata a Fedez

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Al Festival di Sanremo 2025 potrebbe esserci anche Selvaggia Lucarelli. alla quale potrebbe essere affidata la conduzione del Dopofestival assieme ad Alessandro Cattelan. La stessa Selvaggia Lucarelli ha scherzato sulle indiscrezioni su una sua presenza al Teatro Ariston e sulla possibilità di annunciare Fedez, tra i cantanti in gara a Sanremo.

Selvaggia Lucarelli al Dopofestival? Le ultime

L’indiscrezione su Selvaggia Lucarelli alla co-conduzione del Dopofestival di Sanremo 2025 assieme ad Alessandro Cattelan è stata lanciata da Rossella Erra a ‘Citofonare Rai2’. Stando a quanto riportato da Adnkronos, la notizia su Selvaggia Lucarelli sarebbe stata giudicata attendibile da fonti vicine all’organizzazione del Festival, consultate dalla stessa agenzia di stampa.

Nelle scorse settimane era emersa anche l’indiscrezione su un possibile ruolo da co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025 per Selvaggia Lucarelli, accanto a Carlo Conti. Al momento, però, la pista ritenuta più accreditata è quella che conduce al Dopofestival.

Fonte foto: ANSA

Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle e firma de Il Fatto Quotidiano, potrebbe co-condurre il Dopofestival di Sanremo 2025 assieme ad Alessandro Cattelan.

Il commento di Selvaggia Lucarelli sulle voci su Sanremo

Ospite di Francesca Fialdini su Rai1, interpellata proprio sulla sua possibile partecipazione a Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli ha risposto in maniera ironica: “Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!”.

La stessa Lucarelli ha poi aggiunto, ancora ironicamente: “A me piacerebbe tanto avere il cartoncino e annunciare la canzone di Fedez. Rompiamo l’Internet! Carlo (Conti, ndr), pensaci!”.

Selvaggia Lucarelli al podcast di Alessandro Cattelan

Le strade di Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli si sono recentemente incrociate al podcast “Supernova“, condotto dal presentatore Rai.

Lo scorso 25 novembre, infatti, è stata pubblicata la puntata con ospite Selvaggia Lucarelli, durante la quale quest’ultima ha espresso il suo punto di vista sull’essere giornalisti al giorno d’oggi, sull’essere giudici di Ballando con le Stelle e su diversi altri argomenti (dalla scelta di non mangiare carne alle querele ricevute).

A distanza di poco meno di tre mesi (il Festival di Sanremo è in programma al teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio), le strade di Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli potrebbero incrociarsi nuovamente al Dopofestival di Sanremo 2025.