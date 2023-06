È morto a 68 anni l'attore Francesco Nuti, lutto nel cinema: la sua carriera straziata dall'incidente del 2006

A 68 anni è morto Francesco Nuti. L’attore toscano si è spento a Roma la mattina di lunedì 12 giugno. Il triste annuncio è stato dato dalla famiglia Ginevra e confermato dalla famiglia. Da tempo il volto di ‘Tutta colpa del paradiso’ soffriva delle terribili conseguenze di un incidente.

È morto Francesco Nuti

L’amato attore toscano Francesco Nuti si è spento a 68 anni a Roma. L’annuncio è stato dato dalla figlia Ginevra che insieme alla famiglia ha ringraziato tutti i medici che fino all’ultimo hanno assistito il volto di ‘Madonna che silenzio c’è stasera’, in particolare il personale di Villa Verde della Capitale.

Fonte foto: IPA Francesco Nuti è morto a 68 anni. In questo scatto vediamo l’attore sul set di ‘Madonna che silenzio c’è stasera’

Per il momento non è dato conoscere la data e il luogo presso il quale si terranno i funerali. Come riporta ‘Fanpage’, la famiglia ha chiesto un rispettoso silenzio per poter vivere il dolore nella totale riservatezza.

L’incidente del 2006

Verso la fine degli anni ’90 Francesco Nuti precipitò in una spirale di insoddisfazione per via degli scarsi successi al botteghino dei suoi film con i quali non riusciva a replicare il picco di celebrità degli anni ’80.

Per questo cadde in una forte depressione che lo portò anche all’alcolismo. Tutto precipitò il 3 settembre 2006, quando l’attore cadde violentemente dalle scale nella sua abitazione a Roma.

