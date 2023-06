Ritrovati i resti umani dell'attore Julian Sands dopo 5 mesi: era scomparso sulle montagne della California

È stato confermato dalle autorità californiane il decesso dell’attore di origine britannica Julian Sands, noto per il suo ruolo nel film “Una camera con vista”, premiato con l’Oscar. Sono suoi i resti umani trovati sulle montagne della California.

Morto l’attore britannico

L’attore aveva 65 anni ed era scomparso a gennaio durante un’escursione sulle montagne californiane.

I resti umani, per lo più scheletrici, rinvenuti da alcuni escursionisti il 25 giugno, nelle vicinanze del luogo in cui Sands era scomparso, sono stati esaminati dal medico legale della contea di San Bernardino.

Il risultato delle analisi è chiaro: i resti umani appartengono all’attore, come ha spiegato il dipartimento dello sceriffo della contea.

Scomparso a gennaio

La morte del celebre attore rimane oggetto di indagine, in attesa dei risultati di ulteriori test, ha dichiarato il dipartimento in un comunicato.

Sands, un appassionato di outdoor e alpinismo, era stato dato per disperso il 13 gennaio 2023, a seguito di un’escursione in solitaria nella zona di Baldy Bowl delle San Gabriel Mountains, a circa 80 km a nord-est di Los Angeles.

Fonte foto: ANSA Julian Sands nel 2019, al Festival di Venezia

Come spiega l’agenzia Reuters, si tratta di una destinazione popolare per sciatori, scalatori e amanti dell’outdoor. Ma le autorità avevano avvertito che le forti nevicate causate da settimane di tempeste invernali avevano reso l’area pericolosa.

A gennaio, le ricerche erano risultate particolarmente difficoltose proprio a causa delle cattive condizioni meteo. L’attore, secondo quanto ricostruito dalle autorità, si stava dirigendo verso il crinale del Monte Baldy, quando è scomparso nel nulla.

Il ricordo della famiglia

“Continuiamo a tenere Julian nei nostri cuori con ricordi luminosi di lui come padre meraviglioso, marito, esploratore, amante del mondo naturale e delle arti, e come interprete originale e collaborativo”, si legge in un comunicato della famiglia diffuso prima del recente ritrovamento dei resti umani.

Sands aveva raccontato la sua passione per l’alpinismo e la montagna in un’intervista concessa al Guardian nel 202o, nella quale spiegava di sentirsi veramente felice quando era “vicino alla cima di una montagna in una gloriosa mattina fredda”.

Chi era l’attore britannico

Nato in Inghilterra, terzo di cinque figli, e formatosi al Lord Wandsworth College nell’Hampshire, Sands ha iniziato la sua carriera di attore con ruoli minori in film come “Oxford Blues”, in cui era il rivale del protagonista Rob Lowe, e “The Killing Fields”, in cui interpretava un giovane corrispondente di guerra in Cambogia.

Negli anni ’80 Sands si trasferisce in California dopo il successo di “Una camera con vista”, film del 1985 diretto da James Ivory, tratto dall’omonimo romanzo di E. M. Forster. Pellicola vincitrice ben tre Premi Oscar (migliore sceneggiatura non originale, migliore scenografia e migliori costumi).

Successivamente, recita in thriller come “Warlock” e nel suo sequel “Warlock: The Armageddon” e appare anche in diverse serie tv, tra le quali “24” e “Smallville”.