Un uomo di 48 anni è morto in un incidente contro un’auto mentre viaggiava in sella al proprio scooter nel territorio di Calcinate, nel Bergamasco. Lo scontro mortale si è verificato alle 7 di venerdì 12 aprile sulla strada provinciale 573 che collega il paese con il comune confinante di Cavernago. Il motociclista è morto sul colpo per il violento impatto, mentre il 28enne alla guida dell’auto sarebbe rimasto illeso.

Lo schianto tra lo scooter e l’auto vicino Bergamo

Secondo le prime ricostruzioni dello scontro, il 48enne, stava viaggiando da Cavernago in direzione Calcinate, quando, all’incrocio tra via Larga e via Caravaggio, non è riuscito ad evitare l’urto con una Giulietta Alfa Romeo.

Il motociclista si sarebbe schiantato con il suo scooter Kymko Downtown contro la fiancata laterale della vettura, venendo scaraventato sull’asfalto. La polizia stradale di Seriate è al lavoro sul posto per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’impatto ed attribuire eventuali responsabilità, con il supporto della polizia locale di Cavernago, di Calcinate e dei Vigili del fuoco.

Morto nell’incidente a Calcinate

All’arrivo sul luogo dell’incidente del personale sanitario con un’ambulanza, un’auto medica e l’intervento dell’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto nell’impatto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la vittima sarebbe un uomo originario di Rimini, residente a Stezzano, nel Bergamasco. Fonte foto: ANSA Il comune di Calcinate dove è avvenuto l’impatto letale tra lo scooter e l’auto che è costato la vita al motociclista 48enne L’incidente nel Bergamasco Proprio all’altezza del comune di Stezzano, nella stessa mattinata di venerdì 12 aprile, sull’ex statale 42 sono rimaste ferite tre persone, tra cui due ragazzi di 22 anni, in un altro scontro stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Secondo quanto riportato da Il Giorno, uno dei due giovani è portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove si troverebbe in gravi condizioni. Sul posto sono due ambulanze e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. L’altro ragazzo e un uomo di 55 anni avrebbero riportato solo lievi contusioni. La dinamica dello schianto è ancora da chiarire.

L’incidente a Sant’Antioco Nelle ore precedenti, un’altra persona è rimasta vittima della strada in un incidente a Sant’Antioco, nel Sud Sardegna, dove una donna ha perso la vita nello schianto contro una camionetta dei Vigili del fuoco. Il violento impatto sarebbe avvenuto sulla statale 126, nel tratto che si trova accanto alla laguna. La donna sarebbe morta dopo lo scontro con il mezzo pesante, che avrebbe schiacciato l’auto una volta che entrambi i veicoli sono finiti fuori strada.