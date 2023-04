Morto dopo essere caduto in un burrone col trattore a Sciacca: a trovare il corpo sono stati i suoi familiari

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia in campagna a Sciacca, in provincia di Agrigento. Un pensionato di 80 anni è stato ritrovato morto accanto al proprio trattore, nel suo podere in contrada Nadorello. Si presuppone che abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Cosa sappiamo per certo sull’incidente di Sciacca

Nella mattinata di oggi venerdì 28 aprile, a Sciacca in provincia di Agrigento, più precisamente in contrada Nadorello, è stato ritrovato morto un 80enne.

Si chiamava Salvatore Augello, e stava lavorando nel proprio podere a bordo di un trattore. Il cadavere dell’uomo e il mezzo sarebbero stati ritrovati sul fondo di un burrone, stando a quanto riporta il sito del quotidiano ‘La Sicilia’.

Fonte foto: Tuttocittà Sciacca, provincia di Agrigento, dove è avvenuto l’incidente

Autori del ritrovamento i familiari, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L’ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco accorsi sul posto non hanno però potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Incidenti sul lavoro, i numeri in Italia

Il 28 aprile è la giornata per la sicurezza sul lavoro. Una ricorrenza istituita esattamente 20 anni fa, nel 2023, per sensibilizzare sul tema delle morti bianche.

Nel 2022 in Italia sono morte sul lavoro 1091 persone, circa il 10% in meno che nell’anno precedente. Sono aumentati però gli infortuni, del 25,7%, arrivano a sfiorare i 700.000.

Un aumento dovuto soprattutto ai contagi da Covid-19, riportati come malattia e quindi conteggiati. Anche il calo della mortalità sarebbe da ricondursi alla minor gravità delle infezioni da Coronavirus, conseguenza della campagna vaccinale.

A livello europeo l’Italia si attesta sotto la media, e con una situazione migliore di Paesi come Francia o Spagna, con una popolazione comparabile.

Le ipotesi sulla causa della morte: malore o schiacciato dal trattore

Non è ancora chiaro come si sia svolto l’incidente di Sciacca. Augello stava guidando il proprio trattore su un sentiero, adiacente ad un burrone.

Il mezzo e l’uomo sono quindi finiti infondo al burrone, ma l’ipotesi più accreditata è che il pensionato 80enne abbia avuto un malore.

Non si esclude però che sia stata la caduta ad uccidere Augello, o che il trattore abbia schiacciato il suo conducente dopo essersi ribaltato. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire l’accaduto.