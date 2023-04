Giovane operaio schiacciato dal camion sul lavoro a Jesi: soccorso con l'elicottero, è in gravi condizioni

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un nuovo grave infortunio sul lavoro si è verificato nella giornata di mercoledì 12 aprile a Jesi e, più precisamente, in un’officina in via Saffi.

La ricostruzione dell’infortunio sul lavoro a Jesi

Un operaio di 33 anni è rimasto schiacciato da un mezzo pesante all’interno dell’officina di via Saffi a Jesi, riportando un trauma da schiacciamento alla gamba.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere Adriatico’, l’operaio era impegnato a effettuare la revisione di un tir quando è rimasto schiacciato con una ruota all’altezza della gamba.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il grave incidente sul lavoro è avvenuto all’interno di un’officina in via Saffi a Jesi, in provincia di Ancona, nelle Marche.

I soccorsi all’operaio schiacciato da un camion a Jesi

L’operaio rimasto schiacciato dal mezzo pesante è stato liberato dai colleghi. Sul luogo dell’incidente sul lavoro è intervenuto l’elisoccorso, col medico che si è calato con il verricello per prestare soccorso al ferito.

Come sta l’operaio schiacciato da un camion sul lavoro a Jesi

L’operaio ha perso conoscenza dopo il trauma subito e si è reso necessario intubarlo. Il ferito è stato portato in volo, in codice rosso, all’ospedale di Torrette. Non si conoscono, al momento, le sue attuali condizioni di salute.

L’altro incidente sul lavoro nel Milanese

Quello avvenuto a Jesi non è stato l’unico incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di mercoledì 12 aprile nel nostro Paese: a Noverasco di Opera, in provincia di Milano, due operai sono morti e un terzo è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitati da una piattaforma aerea mentre eseguivano alcuni lavori di potatura all’interno di un golf club.

L’incidente si è verificato poco dopo le ore 10 del mattino. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la piattaforma aerea, che si trovava a diversi metri dal suolo, avrebbe subito un cedimento improvviso e, dopo il crollo, sarebbe caduta addosso agli operai, schiacciandoli.

L’operaio rimasto ferito ha riportato gravi traumi al cranio e al torace e fratture multiple alle gambe e a un braccio. All’arrivo dei soccorsi, per gli altri due operai coinvolti nell’incidente sul lavoro a Noverasco di Opera non c’era già più nulla da fare.