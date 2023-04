Due operai morti al Golf club di Noverasco di Opera: piattaforma crollata mentre stavano potando gli alberi

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Grave incidente sul lavoro a Noverasco di Opera, in provincia di Milano. Due operai sono morti e un terzo è rimasto ferito in maniera grave dopo essere precipitati da una piattaforma aerea durante i lavori di potatura in un golf club.

Cede piattaforma, morti due operai

Il grave incidente è avvenuto poco dopo le 10 di mattina di mercoledì 12 aprile 2023 all’interno del golf club ‘Le Rovedine’, in via Carl Marx 16, a Noverasco di Opera. Secondo quanto riferito dal 118 e dai vigili del fuoco, chiamati a intervenire dopo la segnalazione arrivata dal luogo dell’incidente, due operai sono morti sul colpo dopo essere precipitati dal cestello in cui stavano lavorando.

Per cause ancora da accertare, gli operai sarebbero caduti nel vuoto mentre stavano portando alcuni alberi del circolo del golf. La piattaforma, che si trovava a diversi metri dal suolo, avrebbe subito un cedimento improvviso non lasciando scampo a due operai.

Il volo, avvenuto da diversi metri di altezza, è stato infatti fatale ai due operai. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per loro non c’era più nulla da fare.

Ferito gravemente un altro operaio

Sulla piattaforma stava lavorando anche un terzo operaio. L’uomo, secondo quanto emerge, è rimasto ferito gravemente e trasportato d’urgenza al Niguarda di Milano.

Secondo quanto riferito dai soccorsi, l’operaio era rimasto incastrato sotto i resti della piattaforma. Soltanto l’aiuto dei vigili del fuoco ha permesso di liberarlo e di affidarlo alle cure del 118 che in elisoccorso lo ha trasportato all’ospedale milanese, dove è arrivato in codice rosso e in stato di incoscienza.

La ricostruzione dell’incidente

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Stando a una prima ricostruzione, seppur sommaria, sembra che i tre operai si trovassero in cima a un albero per potare alcuni rami, a circa 15 metri d’altezza.

Da un momento all’altro il cestello che li ospitava ha ceduto, da lì il volo nel vuoto. La struttura, successivamente, sarebbe anche caduta addosso agli operai schiacciandoli. Per due di loro, come detto, non c’è stato nulla da fare, mentre il terzo ha riportato gravi traumi al cranio e al torace e fratture multiple alle gambe e a un braccio.