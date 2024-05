Treno travolge un pickup vicino a Buffalo (New York): bilancio di tre morti, tra cui un bambino di 6 anni

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Violento scontro tra un treno in corsa e un pickup, nei pressi di Buffalo (New York). L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì 17 maggio a North Tonawanda, New York, una cittadina situata tra le cascate del Niagara e Buffalo. Tra le vittime ci sono un bambino di 6 anni, una donna di 66 anni e un uomo di 69 anni.

Treno travolge pickup sui binari

Il treno Amtrak 281 stava viaggiando verso nord da New York alle Cascate del Niagara quando ha colpito il veicolo sui binari, ha riferito Amtrak in una nota.

Nessuno dell’equipaggio dell’Amtrak o dei 21 passeggeri è rimasto ferito nell’incidente, ha dichiarato Olivia Irvin, portavoce della società.

Vittime intrappolate nelle lamiere

Il pickup è rimasto così gravemente danneggiato dal violentissimo impatto con il treno che è stato necessario l’uso delle pinze idrauliche per estrarre le tre persone a bordo dell’automobile intrappolate nelle lamiere.

Secondo alcune testimonianze oculari che hanno assistito all’incidente, il pickup era rimasto intrappolato tra i cancelli della ferrovia a un passaggio a livello.

Il sindaco di North Tonawanda ha espresso il suo cordoglio per la morte delle tre persone a bordo del pickup.

Fonte foto: ISTOCK

Treno travolge pickup sui bari: tre morti

Molti incidenti nei passaggi a livello negli Stati Uniti

Gli incidenti ai passaggi a livello autostradali e ferroviari – intersezioni in cui le strade incrociano i binari ferroviari – sono la seconda causa di morte, negli Stati Uniti, per ciò che riguarda i treni.

A livello nazionale, ogni anno si verificano più di 2.000 incidenti e 200 morti ai passaggi a livello.

Nel 2022, gli Stati Uniti hanno registrato 950 incidenti ferroviari mortali e circa 6.400 feriti non mortali.

Il numero di feriti e di morti era diminuito durante la pandemia Covid-19 nel 2020 e nel 2021, ma nel 2022 si è assistito a una ripresa degli incidenti al di sopra dei livelli pre-pandemia.

Il tragico incidente di venerdì 17 maggio è stato il secondo che ha coinvolto un treno e un veicolo nella stessa zona quest’anno.

Intorno alle 7 del mattino del 16 gennaio, una donna di Wheatfield di 29 anni a bordo di una Hyundai Elantra è stata investita da un treno Amtrak sulle strade River e Whitmer a North Tonawanda ed è morta ore dopo in ospedale.