Si schianta con il parapendio e muore sul Monte Avena, vicino Belluno: la vittima è un 55enne di Bologna

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Schianto con il parapendio. Un uomo di 55 anni originario di Bologna è morto dopo essere caduto durante un volo. Era partito dal Monte Avena, in provincia di Belluno. Inutili i soccorsi, la vittima è morta prima di poter raggiungere l’ospedale.

Lo schianto con il parapendio

Nel pomeriggio del 19 maggio, attorno alle ore 16:30, un uomo che volava in parapendio nel Bellunese si è schiantato nei pressi del Monte Avena, nel territorio del comune di Fonzaso.

La vela sarebbe decollata dalla Malga Campet, con l’obiettivo di atterrare a valle, ma dopo una breve percorrenza a mezz’aria il pilota avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantato.

Fonte foto: Ansa Il comune di Fonzaso, dove è avvenuto lo schianto con il parapendio

L’uomo alla guida del parapendio, un 55enne di Bologna, sarebbe precipitato per una ventina di metri. Immediato l’intervento dei soccorsi che però non sono riusciti a salvargli la vita.

La dinamica dell’incidente: bloccati tutti i lanci

Stando a quanto riporta il sito del giornale locale Il Gazzettino, l’incidete sarebbe avvenuto negli attimi immediatamente successivi al lancio, avvenuto dal Monte Avena, nel Bellunese.

Il parapendio si sarebbe chiuso arrotolandosi su sé stesso e facendo precipitare il suo pilota per circa venti metri, prima dello schianto a terra, sotto gli occhi dei diversi appassionati presenti.

Subito dopo l’incidente, avvenuto attorno alle 16:30, i gestori dell’area di lancio della Malga Campet da cui era partito il parapendio avrebbero deciso di bloccare tutti i voli per la giornata.

I soccorsi del 55enne e la morte

Subito dopo lo schianto del 55enne di Bologna, i testimoni hanno contattato i soccorsi in modo che potessero raggiungere il prima possibile il luogo dove l’uomo si era schiantato al suolo.

Sul posto sono intervenuti subito gli uomini del soccorso alpino, che hanno raggiunto il 55enne. Quando sono arrivati, l’uomo risultava ancora essere in vita anche se in gravi condizioni e in stato di arresto cardiaco.

La squadra di soccorso, con l’aiuto dell’elicottero arrivato sul posto, ha tentato di rianimare il pilota del parapendio in modo da consentirne il trasporto in ospedale. Purtroppo la situazione è peggiorata in maniera repentina pochi attimi dopo e il 55enne è morto prima di poter raggiungere la struttura.