Precipitano in un dirupo e rimangono aggrappati a una pianta in provincia di Treviso: salvati dall'elisoccorso

Un padre e una figlia sono precipitati in un dirupo in provincia di Treviso, vicino a Pieve del Grappa. Fortunatamente sono riusciti ad aggrapparsi a una pianta ed ad allertare i soccorsi, evitando il peggio.

Precipitano in un dirupo e rimangono aggrappati a una pianta

Padre e figlia di 75 e 45 anni di Lusia (Rovigo) sono stati tratti in salvo nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 maggio, dal Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa (Treviso).

I due, secondo quanto riferito dall’Adnkronos, perso il sentiero, sono caduti in un ripido canale tra balzi di roccia e sono rimasti in bilico unicamente aggrappati a una pianta lungo versante scosceso.

Individuati tra la fitta vegetazione

Padre e figlia stavano percorrendo il sentiero numero 104 del Colombera, quando si sono allontanati dalla traccia, finendo nel ripido canale.

L’elicottero di Treviso emergenza ha sbarcato sotto il Santuario della Madonna del Covolo l’equipe medica, per caricare a bordo un soccorritore in supporto alle operazioni.

Sul posto è intervenuto il soccorso alpino ma il recupero del padre e della figlia non è stato affatto semplice a causa del luogo impervio.

Padre e figlia sono stati recuperati nei pressi di Pieve del Grappa (Treviso)

L’elisoccorso, inoltre, ha fatto fatica a individuarli tra la fitta vegetazione e ha dovuto calare una corda di 50 metri per raggiungere l’uomo in posizione precaria e poi recuperare la donna.

Come riportato da LaPresse, infatti, il tecnico dell’elisoccorso, individuate le due persone in difficoltà, ha dapprima raggiunto l’uomo, lo ha assicurato e affidato al soccorritore che lo ha nel frattempo affiancato, per poi recarsi dalla donna incrodata dalla parte opposta.

Padre e figlia sono stati quindi fatti scendere più in basso nel canale, in un punto agevole per il recupero, avvenuto sempre con il verricello.

Lieve malore per il 75enne

Al termine del complicato recupero, il 75enne ha accusato un lieve malore ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.

Un grande spavento per il padre e la figlia che fortunatamente si è risolto per il meglio e senza conseguenze, grazie al pronto intervento del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa che ha tratto la famiglia in salvo.