Morto schiacciato dal suo trattore a Lequio Berria vicino Cuneo: aveva 78 anni, era al lavoro in un noccioleto

Renato Bruna, 78 anni, è morto nella mattinata di martedì 18 aprile schiacciato dal suo trattore. Stava effettuando alcune operazioni di pulizia e manutenzione di un noccioleto a Lequio Berria, località situata in provincia di Cuneo.

La dinamica della tragedia

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Alba, il pensionato è morto mentre era al lavoro con un trattore di piccole dimensioni in un noccioleto di proprietà dell’azienda agricola Cascina Valcrosa in via Santa Caterina, a Lequio Berria.

L’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo ed è morto sul colpo.

L’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine

Nulla sono valsi, infatti, i soccorsi dei sanitari giunti sul posto che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo del tragico incidente sono giunti, oltre ai sanitari, i Carabinieri di Bossolasco, i Vigili del fuoco di Alba e i tecnici dello Spresal dell’Asl Cn2.

Ennesimo incidente mortale con un trattore

Si tratta purtroppo dell’ennesimo incidente mortale che si registra con un mezzo agricolo dall’inizio dell’anno.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lequio Berria, luogo del tragico incidente, in provincia di Cuneo

A Paesana, in provincia di Cuneo, lo scorso 6 febbraio 2023, un pensionato aveva appena messo in moto il suo trattore quando il mezzo che stava guidando lo ha travolto e ucciso.

In provincia di Mantova, un agricoltore 76enne è morto nel tardo pomeriggio di giovedì 16 marzo dopo essersi ribaltato con il trattore ed essere rimasto schiacciato dal proprio mezzo.

La tragedia si è consumata a Ceresara e la vittima è Adriano Ghidini, 76 anni. L’uomo stava guidando il trattore su una stradina di campagna impervia e in una zona isolata.

Un tragico incidente a Tremosine sul Garda, nella frazione Vesio, nel Bresciano, ha causato la morte di un agricoltore di 62 anni. Il fatto è accaduto nella mattina di giovedì 2 febbraio.

L’uomo, titolare di un’azienda del posto, stava manovrando il suo trattore quando per cause ancora in fase di accertamento è prima scivolato dal ciglio della strada e poi si è ribaltato con il mezzo agricolo.