Morto Charlie Colin bassista e fondatore dei Train, aveva 58 anni: è scivolato mentre faceva la doccia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

All’età di 58 anni è improvvisamente deceduto Charlie Colin, ex bassista e membro fondatore della band pop-rock statunitense Train. L’artista, che si trovava a casa di un amico a Bruxelles, in Belgio, è morto dopo essere scivolato e caduto sotto la doccia. La notizia è stata confermata dalla sorella del bassista, Carolyn Stephens.

Morto Charlie Colin, l’annuncio dei Train

Charlie Colin, uno dei membri fondatori dei Train, gruppo pop-rock statunitense, è morto a causa di quello che sembra essere un tragico incidente avvenuto mentre si trovava a casa di un amico a Bruxelles, in Belgio.

La notizia, confermata dalla sorella del bassista a Variety, Carolyn Stephens, è stata seguita dall’annuncio della band, che in un post sui propri profili social ha pubblicato un messaggio di cordoglio per l’improvvisa morte del loro ex bassista.

Il post con il quale i Train hanno espresso il loro cordoglio per la dipartita dell’ex bassista e membro fondatore Charlie Colin, morto dopo essere scivolato sotto la doccia

“Quando ho incontrato Charlie Colin […], mi sono innamorato di lui. Era il ragazzo più dolce, e che bellissimo personaggio che era. Creiamo una band, è l’unica cosa ragionevole da fare”. Inizia così l’ultimo saluto postato dalla band sulle proprie pagine, insieme a una foto del gruppo al completo.

Scivolato sotto la doccia

Colin, che non era più un membro della band dal 2003, si era trasferito in Belgio per tenere un corso di perfezionamento musicale al conservatorio, ed era diventato anche direttore musicale per il Newport Beach Film Festival.

Secondo la madre del musicista, come riportato da TMZ, Colin è morto dopo essere scivolato ed essere caduto sotto la doccia mentre era a casa di un amico, ma non è chiaro esattamente quando l’incidente sia avvenuto.

Secondo la donna, il corpo del musicista non è stato ritrovato fino a quando i proprietari di casa non sono rientrati da un viaggio, qualche giorno fa.

Bassista e fondatore della band

Dopo aver fondato i Train nel 1993, insieme al cantante Pat Monahan, ai chitarristi Rob Hotchkiss e Jimmy Stafford e al batterista Scott Underwood, Colin ne è stato un pilastro fino al 2003, quando si separò dalla band.

Come membro fondatore dei Train, Colin ha suonato nei primi tre dischi della band, l’album omonimo del 1998, “Drops of Jupiter” del 2001 e “My Private Nation” del 2003. Successivamente, ha collaborato ai progetti musicali Food Pill, Painbirds e The Side Deal.

“Il suo modo unico di suonare basso e il suo bellissimo lavoro con la chitarra hanno permesso alla gente di notarci a San Francisco e non solo – hanno detto i suoi ex colleghi nel post di cordoglio – Avrò sempre un al posto caldo per lui nel mio cuore. Ho sempre cercato di avvicinarlo ma ha avuto una visione tutta sua. Sei una leggenda, Charlie. Vai a incantare gli angeli”.