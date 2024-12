Morto Augusto Rollandin, per sei volte presidente della Valle d'Aosta: era soprannominato "l'Imperatore"

Sei volte presidente della Regione Valle D’Aosta, senatore, protagonista indiscusso della politica degli ultimi 40 anni. È morto all’età di 76 anni Augusto Rollandin, che proprio per la sua lunga esperienza tra partiti e palazzi del potere era soprannominato “l’Imperatore“. Di professione veterinario, nato e cresciuto a Brusson, Rollandin si è spento ad Aosta dove era stato trasportato d’urgenza dopo un malore.

Augusto Rollandin era malato da tempo e le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi mesi. Domenica 22 dicembre da Brusson, il suo paese natale, è stato trasportato d’urgenza in ospedale ad Aosta dove è morto.

La sua è stata la figura che più di tutte ha caratterizzato la politica valdostana negli ultimi decenni. Rollandin, infatti, è stato presidente della Regione sei volte, oltre che assessore. Ha ricoperto anche diversi ruoli di prestigio a livello nazionale (è stato senatore dal 2001 al 2006).

Fonte foto: ANSA

Augusto Rollandin con Bruno Vespa nel 2011

Nel corso della sua carriera ha anche fatto registrare un record: nel 2013, con 13.907 preferenze, è stato il candidato più votato di sempre alle Regionali valdostane.

Politica e inchieste giudiziarie

Nato e cresciuto a Brusson, Rollandin, uomo di spicco de l’Union Valdôtaine, ha iniziato la carriera politica come sindaco del paese, carica ricoperta dal 1975 al 1978.

Al termine del mandato ha intrapreso il percorso regionale, diventando prima assessore e poi, dal 1984, presidente della Valle d’Aosta. Dopo un primo ribaltone politico nel 1990, tornò al vertice nel 2008, mantenendo la carica fino al 2017.

Nonostante i numerosi successi, la sua carriera è si è contraddistinta anche per il coinvolgimento in diverse vicende giudiziarie: nel 1994 fu condannato a 16 mesi per abuso d’ufficio e nel 2021 la Corte dei Conti ritenne che Rollandin dovesse pagare 2,4 milioni di euro per danno erariale legato a finanziamenti regionali al Casinò di Saint Vincent.

Nel 2022, però, la Cassazione confermò il proscioglimento per corruzione nella questione casinò, sebbene il reato fosse prescritto.

Le reazioni in Valle d’Aosta

Molti i messaggi di cordoglio arrivati nelle ore successive alla morte di Rollandin. Renzo Testolin, attuale presidente della Regione Valle d’Aosta, ha dichiarato: “Augusto Rollandin è stato un uomo profondamente radicato alla sua terra e ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni”.

Anche il presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin, e altri rappresentanti delle istituzioni valdostane hanno voluto ricordare Rollandin per l’impegno profuso per la terra d’origine.