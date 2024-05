Feiez morto davanti al resto degli Elio e le storie tese, il ricordo del cantante: "Crollò mentre suonava"

Il 23 dicembre 1998 moriva a Milano Paolo Panigada, conosciuto dai fan di Elio e le storie tese come Feiez, il polistrumentista della band. A distanza di quasi 30 anni Stefano Belisari, il cantante noto ai più come Elio, lo ha nuovamente ricordato in diverse interviste prima del Concertozzo, una lunga performance del gruppo (e non solo) che si terrà allo stadio Brianteo di Monza il prossimo 26 maggio con lo scopo di raccogliere fondi per diverse associazioni che si occupano di autismo.

Elio e il ricordo della morte di Feiez

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Elio ha ricordato l’amico Feiez, scomparso pochi giorni prima del Natale 1998.

Per lui il 23 dicembre di quell’anno resta il giorno più brutto legato alla band:

“Era davanti ai nostri occhi. Non so a quanti sia capitato di vedere morire così un amico, qualcuno con cui hai condiviso giorni, sogni, speranze, rabbie. Lui aveva 36 anni. Quando crollò, suonando, ebbi la sensazione che se ne fosse andato un pezzo di me, che nulla sarebbe stato più come prima. Accadde il 23 dicembre e ricordo l’atmosfera surreale di quei giorni, tra lutto e festa, con i doni e le cene mischiate alla morte di un tuo amico. Tutto surreale. Ma purtroppo tutto vero“.

Chi era Paolo Panigada, conosciuto come Feiez

Paolo Panigada era nato a Crema il 12 luglio 1962.

Ha suonato diversi strumenti (dal sassofono alle tastiere) per Elio e le storie tese, ma non solo: da tecnico del suono era entrato in contatto con Pfm, Eugenio Finardi, Ligabue, Pitura Freska, Tazenda, Timoria, Massimo Riva, Mina e tanti altri, registrando e mixando le loro canzoni, ma spesso anche suonando in alcuni bravi di questi artisti.

Tra i tanti pseudonimi usati ai tempi degli Eelst, tra cui Feiez, Panigada è stato particolarmente legato a Panino, a cui è dedicato il coro finale di uno dei più grandi successi della band, ossia Tapparella, che ha spesso chiuso i concerti del gruppo.

Fonte foto: ANSA Paolo Panigada, soprannominato Feiez, in uno scatto dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 1996: lui è il primo da sinistra

Il Concertozzo e i legami con l’autismo

In più occasioni Elio, il frontman della band, ha parlato di autismo, essendo il padre di Dante, ragazzo autistico salito alla ribalta nel 2022 per il suo discorso sul tema dal palco di un’edizione del Concertozzo.

E questo evento è stato creato dagli Elio e le storie tese proprio per supportare le associazioni vicine a chi è affetto da autismo: la più famosa è probabilmente PizzaAut, primo ristorante europeo interamente gestito da autistici.