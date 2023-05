Morta la pallavolista 29enne Ana Paula Borgo, stroncata da un tumore: il cordoglio del Volley Bergamo

Lutto nel mondo del volley: è morta Ana Paula Borgo, giocatrice brasiliana che ha militato anche nel Volley Bergamo. La 29enne è morta a causa di un tumore allo stomaco, a causa del quale si era ritirata dall’attività lo scorso settembre.

La notizia della morte di Ana Paula Borgo

Ad annunciare la notizia della morte dell’ex giocatrice del Volley Bergamo e della nazionale verdeoro è stata la madre, che ha condiviso il lutto con i media brasiliani.

La pallavolista, nata a Bauru, città nello Stato di San Paolo, il 20 ottobre 1993, è deceduta a soli 29 anni a causa di un cancro allo stomaco, che le era stato diagnosticato a settembre 2022.

Fai buon viaggio Ana Paula È un momento triste per la famiglia rossoblù colpita da un dolore immenso: si è spento il sorriso di Ana Paula Borgo R.I.P. pic.twitter.com/SABXNf8fxR — Volley_bergamo1991 (@bergamo1991) May 12, 2023

Il tweet con il quale il Volley Bergamo 1991 ha dato l’ultimo saluto ad Ana Paula Borgo

Proprio in seguito alla diagnosi, avvenuta durante le visite mediche effettuate nel precampionato, Ana Paula, che militava nel Volley Bergamo 1991, decise di ritirarsi dall’attività agonistica e di far rientro in Brasile per curarsi.

La notizia della morte di Ana Paula Borgo, avvenuta giovedì 11 maggio, ha lasciato rammarico e dolore nel mondo della pallavolo internazionale.

La carriera di Ana Paula

Ana Paula Borgo aveva iniziato la sua carriera da pallavolista in Brasile, dove ha militato in quattro club: Pinheiros, Osasco, Prai Clube e Fluminense. Successivamente si è spostata in Turchia, dove ha giocato nella Sultanlar Ligi con i colori di Çan Gençlik Kale e Nilüfer.

Dopo queste esperienze, Ana Paula ha ceduto alle lusinghe italiane, decidendo di trasferirsi in Lombardia per poter giocare nella nostra serie A1 con il Volley Bergamo 1991.

Nella sua carriera non è poi mancata la selezione nazionale brasiliana, per la quale ha giocato con l’under 22 (laureandosi campionessa sudamericana) e con l’under 23, divenendo con questa campionessa mondiale. Ha esordito poi con la nazionale maggiore nel 2019, vincendo la medaglia d’argento alla Volleyball Nations League femminile dello stesso anno.

Il cordoglio sui social

E non è mancato l’ultimo saluto da parte della società orobica, che ha affidato a un tweet il ricordo della loro ex giocatrice: “Fai buon viaggio. È un momento triste per la famiglia rossoblù colpita da un dolore immenso: si è spento il sorriso di Ana Paula Borgo. R.I.P.”.

“Ana Paula ha lottato contro un brutto male con la forza da guerriera che avevamo imparato a conoscere nella stagione scorsa, quando è arrivata a Bergamo con il suo sorriso e la sua infinita dolcezza – continua poi una nota condivisa dalla società – Ana Paula, a soli 29 anni, ha lasciato un grande vuoto in tutti. Il Volley Bergamo 1991 abbraccia il marito Carlos e tutta la famiglia Borgo”.

Anche Emma Cagnin, pallavolista del Volley Bergamo e compagna di squadra, ha voluto ricordare sui social Ana Paula: “Voglio ricordarti per sempre sorridente, infaticabile, positiva anche nei giorni peggiori, umile. Non smettere mai di essere il raggio di sole che sei sempre stata”.