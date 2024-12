Mohamed Salah sotto l'albero di Natale, insulti e minacce su Instagram da fan musulmani: "Ti devi vergognare"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mohamed Salah se ne è infischiato anche quest’anno delle critiche, degli insulti e delle minacce. Infatti ha postato una foto con la sua famiglia in cui lo si vede sotto l’albero di Natale. In particolare, il calciatore del Liverpool, nelle scorse ore, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da 63,8 milioni di utenti, uno scatto natalizio che, come prevedibile, ha fatto infuriare diversi fedeli musulmani.

Mohamed Salah: critiche per la foto con la famiglia sotto l’albero di Natale

Nell’immagine tanto discussa si vede Salah assieme alla moglie Magi Sadiq e alle figlie Makka e Kayan, tutti vestiti con lo stesso pigiama festivo e intenti a posare contenti sotto l’albero di Natale.

“Merry Christmas”, la semplice didascalia scelta dall’atleta egiziano. In poco tempo il post è stato travolto dai commenti, alcuni dei quali durissimi.

Le minacce di alcuni utenti musulmani

Salah è un musulmano osservante. Come è noto, tradizionalmente, chi abbraccia l’Islam non festeggia il Natale e non vede di buon occhio i simboli della tradizione cristiana.

“Abbiamo perso un fratello“, ha scritto un utente, manifestando la propria delusione. “Felice che lui non è libico”, la chiosa di una persona nata in Libia.

Altri commenti di critica: “Mi hai deluso, fratello”; “Noi musulmani ti ammiriamo, e tu ci ricambi con questa moneta…” C’è anche chi ha provato a imporre un ordine: “Cancellalo subito”.

Addirittura sono arrivati messaggi dal tono minaccioso e insultante: “Hai già ricevuto tanti avvertimenti, ma tu vai avanti e pubblichi questa foto vergognosa. Che Allah ti protegga. Da ora in poi, non ti seguirò più sui social e bloccherò i tuoi contatti. E smetterò di guardare le partite del Liverpool per sempre”.

Qualcuno ha anche tentato di lanciare una sorta di maledizione: “Ricorda le mie parole: non segnerai nessun gol fino alla fine della stagione, per aver mancato di rispetto al nostro amato Profeta e all’intera comunità musulmana”.

La profezia si è rivelata errata: Salah, infatti, sceso in campo con la maglia del Liverpool nella partita del “boxing day”, ha messo a segno una rete nella vittoria dei Reds che hanno rifilato un 3-1 al Leicester il 26 dicembre.

Non solo critiche. Tanti fan hanno infatti difeso Salah, descrivendo come “idioti” coloro che hanno scritto commenti negativi. C’è anche chi ha preferito vedere nella vicenda una sfumatura di divertimento: “In quella che è diventata una tradizione annuale il giorno di Natale, leggo e mi godo i commenti sul post di Salah per un’ora. Non delude mai”.

Chi è Mohamed Salah

Mohamed Salah ha 32 anni e in Egitto è un idolo assoluto. Calcisticamente è considerato uno dei migliori giocatori africani di tutti i tempi e uno dei migliori della sua generazione.

Musulmano osservante, ha spiegato in diverse interviste di leggere spesso il Corano. Durante il Ramadan rispetta i precetti religiosi, nonostante gli impegni calcistici.

La sua devozione è anche ‘certificata’ dal fatto che ha scelto di chiamare la prima figlia Makka, omaggio alla città santa della Mecca, dove si è recato in pellegrinaggio nel 2019.

Non di rado Salah torna nel villaggio di origine, nel povero governatorato di Gharbiyya, che sorge nei pressi del Delta del Nilo. In patria finanzia opere di bene e fa molto volontariato.