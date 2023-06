Morta la cantante brasiliana Astrud Gilberto, voce della Ragazza di Ipanema: aveva 83 anni

È morta Astrud Gilberto, stella degli anni d’oro della Bossa Nova a metà degli Anni Sessanta. La cantante brasiliana si è spenta a 83 anni. La conferma del decesso arriva da Paul Ricci, collaboratore della Gilberto.

Astrud Gilberto, al secolo Astrud Evangelina Weinert, è stata conosciuta anche come “la ragazza di Ipanema”, da uno dei suoi più grandi successi.

La cantante nacque nel 1940 nello stato brasiliano di Bahia e crebbe a Rio de Janeiro.

Astrud Gilberto prese il cognome dal marito quando nel nel 1959 sposò il famoso chitarrista brasiliano Joao Gilberto (1931-2019).

Entrò nella leggenda poco più che ventenne per la sua interpretazione della canzone Garota de Ipanema, la ragazza di Ipanema, composta da Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim. Interpretazione che le valse un Grammy Award.

Il tema della canzone: lo sguardo maschile su una giovane ragazza che cammina.

Quello della Gilberto fu il classico incontro fra opportunità e talento: nel 1963 accompagnò il marito in un viaggio di lavoro a New York dove doveva registrare alcuni pezzi con altri talenti del jazz e della bossa nova.

Il produttore intendeva estendere al mercato americano il successo della canzone Garota de Ipanema ed era dunque alla ricerca di una cantante che conoscesse sia la canzone che l’inglese.

Astrud non aveva mai registrato alcun pezzo, ma era la prima cantante anglofona disponibile. The Girl from Ipanema non divenne immediatamente un successo modiale.

La prima versione vedeva la cantante in duetto con il marito. Per quella versione Astrud Gilberto non partecipò ai diritti d’autore, ma ricevette solo un modesto compenso per l’interpretazione.

Il successo giunse nel 1964 quando venne rilasciata una seconda versione della canzone, senza la voce maschile in portoghese di Joao Gilberto.

“È stata una parte importante di tutta la musica brasiliana nel mondo e con la sua energia ha cambiato le vite di molti”, ha detto Ricci.

[Notizia in aggiornamento]