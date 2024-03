Morta in un incidente sulla Provinciale 2 tra Carbonia e Portoscuso: vittima una 77enne, ferito 73enne

Una donna di 77 anni è morta in un violento frontale tra due auto vicino Carbonia, nella provincia del Sud Sardegna. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 2, nel territorio del Sulcis, in direzione del comune di Portoscuso. L’altro automobilista coinvolte nell’impatto è rimasto seriamente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo riporta Ansa.

L’incidente tra Carbonia e Portoscuso

Lo scontro tra le due auto si è verificato intorno alle 18, all’altezza del chilometro 59 della Provinciale 2, in località Sirai. A causa della violenza dell’impatto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, per estrarre dalle lamiere degli abitacoli le due persone coinvolte nell’incidente.

Immediato l’arrivo sul posto del personale medico del 118, che ha trasportato d’urgenza la 77enne all’ospedale Sirai di Carbonia. A causa delle gravi ferite riportate nello schianto, la donna è morta a qualche ora di distanza dal ricovero.

Il tratto della strada provinciale 2, tra Carbonia e Portoscuso, nel Sulcis, dove la 77enne ha perso la vita in seguito al violento incidente frontale

Nella stessa struttura sanitaria sarda è stato traportato il 73enne alla guida dell’altra auto. Sul paziente i medici hanno riscontrato diverse fratture ed altre lesioni: la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica del frontale sulla Provinciale 2

L’impatto frontale fra le due auto, una Multipla e una Peugeot 208, è avvenuto nel tratto della provinciale a due corsie a scorrimento veloce, sul rettilineo fra la località Sirai e il bivio di Bruncu Teula.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. La dinamica del frontale è ancora da accertare, ma, secondo quanto riportato dalla Nuova Sardegna, lo scontro sarebbe stato provocato dall’invasione di corsia della Fiat Multipla, con alla guida il 73enne.

L’incidente sulla Tangenziale Est di Roma

Nella stessa giornata di giovedì 21 marzo, un’altra donna è rimasta vittima della strada investita da un’auto sulla Tangeziale Est di Roma.

In questa circostanza, l’85enne si è ritrovata ferma in mezzo alla carreggiata con la sua macchina ed è uscita dall’abitacolo per attendere il soccorso stradale, quando un altro veicolo in transito l’ha travolta in pieno, uccidendola sul colpo.