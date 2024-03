Incidente a Crespignaga di Maser vicino Treviso: 18enne sbanda in scooter e finisce fuori strada, è grave

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È in gravi condizioni il ragazzo di 18 anni (B.E), che nel tardo pomeriggio di giovedì 21 marzo è rimasto coinvolto in un incidente a Crespignaga di Maser, in provincia di Treviso. Il giovane, in sella a uno scooter, avrebbe sbandato in prossimità di un fosso e sarebbe caduto rovinosamente.

L’incidente a Crespignaga di Maser (Treviso)

L’episodio è avvenuto poco prima delle 19 in via Chiesa, dietro alla parrocchia di Crespignaga, frazione del Comune di Maser. Lo riporta qdpnews.it.

Il 18enne, che stava guidando uno scooter, sarebbe caduto rovinosamente dopo aver sbandato sul mezzo a due ruote in prossimità di un fosso.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’incidente si è verificato in via Chiesa, dietro alla parrocchia di Crespignaga, frazione del Comune di Maser (Treviso)

Le dinamiche esatte sono ancora al vaglio dei Carabinieri.

I soccorsi al giovane caduto in scooter

Sul posto sono intervenuti il Suem, con elisoccorso, atterrato nel campo dietro alla chiesa, automedica e ambulanza.

Il giovane è stato elitrasportato al pronto soccorso del Ca’ Foncello di Treviso.

Le sue condizioni sarebbero gravi, con politraumi, nonostante al momento dell’arrivo dei soccorsi fosse cosciente.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna e i Carabinieri della Stazione di Cornuda.

Le testimonianze

“Ci siamo accorti di lui, nel fosso, perché abbiamo visto una scarpa sull’asfalto. Si lamentava ma non riusciva a dirci precisamente dove aveva male” ha raccontato una coppia residente nelle vicinanze, che lo ha soccorso per primo, come riportato da qdpnews.it.

“Abbiamo da poco festeggiato i diciott’anni“, avrebbe raccontato invece uno degli amici della vittima, che insieme ad altri ragazzi si è recato sul posto.