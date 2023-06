Morta 17enne nell'incidente a Marino vicino Roma: scontro tra auto, ferite altre due persone

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una terribile tragedia ha scosso nuovamente la comunità di Marino, centro nei pressi di Roma, dove una giovane donna di soli 17 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale martedì 13 giugno. La ragazza stava viaggiando in auto con due amici, i quali sono rimasti feriti, anche se non rischiano la vita. I giovani coinvolti nell’incidente, tutti studenti del liceo Ugo Foscolo del vicino Comune di Albano, erano diretti a una festa per celebrare la fine dell’anno scolastico a Castel Gandolfo.

Il luogo dell’incidente

L’incidente mortale ha avuto luogo intorno alle ore 20, lungo il viale Bruno Buozzi a Marino. I tre giovani erano a bordo di una Renault quando, per cause ancora in fase di valutazione, sono entrati in collisione con una Hyundai guidata da un uomo.

Secondo le prime ricostruzioni, G.C., queste le iniziali della vittima, si trovava seduta sui sedili posteriori dell’auto. La giovane e sfortunata ragazza, che frequentava la quarta classe del liceo, ha perso la vita sul colpo.

Fonte foto: Tuttocittà Marino è uno dei Comuni dei Castelli Romani, teatro di due incidenti mortali in pochi giorni

Il dolore dei compagni di scuola

La giovane studentessa vittima dell’incidente avrebbe compiuto 18 anni a luglio. I suoi due compagni di viaggio, che si trovavano nella parte anteriore del veicolo, hanno riportato fratture alle gambe e sono stati trasportati in codice rosso presso il Nuovo Ospedale dei Castelli Romani.

I compagni di scuola, che li aspettavano con entusiasmo per festeggiare la fine dell’anno scolastico, sono stati travolti dallo shock all’arrivo delle tragiche notizie. I festeggiamenti sono stati immediatamente sospesi, lasciando spazio al dolore e al cordoglio.

Le indagini sull’incidente

Le autorità competenti, rappresentate dalla polizia di Stato, si sono recate sul luogo dell’incidente per effettuare le indagini necessarie al fine di determinare l’esatta dinamica dello scontro.

I veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Il corpo senza vita della giovane G.C. è stato messo a disposizione delle autorità giudiziarie per i successivi accertamenti.

Un altro incidente a Marino

Nello stesso comune di Marino, a pochi chilometri dal tragico evento, è avvenuta un’altra tragica fatalità. Stefano Subioli, medico presso il Campus Bio Medico, ha perso la vita in sella alla sua motocicletta solo pochi giorni prima, sabato 10 giugno.

Il 55enne si trovava sulla via Appia quando ha impattato contro un’auto. Il conducente della vettura ha prestato il primo soccorso, ma né questo atto né il successivo intervento dei sanitari ha avuto esito positivo. L’uomo ha perso la vita, e l’incidente ha causato ripercussioni sulla circolazione stradale per alcune ore.

Due morti a Savignano

È un periodo davvero nefasto in Italia per quanto riguarda gli incidenti stradali e le vittime della strada. Nella stessa giornata, martedì 13 giugno, due persone sono morte a causa di un terribile scontro a Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena. Nell’incidente, uno dei veicoli è andato a fuoco e è stato completamente distrutto dalle fiamme. Oltre alle due vittime, un uomo e una donna, un terzo individuo è rimasto ferito, anche se non in modo grave, ed è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna.