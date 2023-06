Due morti nell'incidente frontale a Savignano: un'auto prende fuoco, l'altra si ribalta ed esce di strada

Non si ferma la conta dei morti sulle strade italiane: in un incidente avvenuto a Savignano sul Panaro (in provincia di Modena) nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 giugno, hanno perso la vita due persone.

La dinamica dell’incidente stradale a Savignano

L’incidente stradale, che ha coinvolto due automobili, si è verificato poco prima delle 2 di notte lungo la Strada Pedemontana, nel tratto compreso tra lo svincolo Magazzino di Savignano e quello di via Muzza Spadetta.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘Modena Today’, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente mentre viaggiavano in senso opposto. Dopo l’impatto, uno dei due veicoli ha preso fuoco ed è stato interamente consumato dalle fiamme.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lo scontro frontale tra le due automobili è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì sulla Strada Pedemontana, nel tratto compreso fra lo svincolo Magazzino di Savignano e quello di via Muzza Spadetta.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente stradale è intervenuto il personale del 118, assieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per due delle persone coinvolte: sono un uomo e una donna che sono morti sul colpo. Un terzo giovane che si trovava a bordo dell’altra automobile, che si è cappottata ed è uscita di strada, è rimasto ferito in modo non troppo grave. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna.

Le ripercussioni sul traffico

In seguito all’incidente stradale, la Strada Pedemontana è stata chiusa al traffico per permettere di eseguire i rilievi del sinistro, a cura della Polizia Locale. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità secondaria.

Altro incidente mortale a Brescia

Nella mattinata di martedì 13 giugno, un altro incidente stradale ha causato la morte di un operaio di circa 60 anni, residente a Piove di Sacco nel Padovano: l’uomo, come riferito da ‘Brescia Today’, è stato investito da un camion in manovra in cantiere mentre era impegnato in lavori di asfaltatura sull’autostrada, in territorio di Lonato (provincia di Brescia).

L’autostrada è rimasta chiusa per oltre mezz’ora per consentire le operazioni di soccorso. Poi è stata riaperta a una sola corsia. Si sono formati 15 chilometri di coda.