Si scontra con un macchina a Marino, sulla via Appia: morto motociclista, era un medico di 55 anni

Tragedia sulla via Appia. Un medico romano di 55 anni è morto dopo essersi schiantato contro un’auto con la sua moto. Inutili i soccorsi, prestati per primo dall’automobilista stesso. Viabilità sospesa per alcune ore per risolvere l’incidente.

Lo schianto in moto sulla via Appia

Sono circa le 16:00 di oggi sabato 10 giugno quando sulla via Appia, nei pressi di Marino, provincia di Roma, all’altezza del civico 161, incrocio con via Colle Picchione, una moto si schianta contro un’auto che stava transitando.

Il conducente, un medico di Roma di 55 anni, viene quindi sbalzato dal mezzo finendo sull’asfalto, stando a quanto riporta il sito internet del quotidiano ‘La Repubblica’.

Fonte foto: Tuttocittà Marino, provincia di Roma, dove è avvenuto lo schianto della moto in cui è morto il medico di 55 anni

Dall’auto, una Honda Civic, scende il conducente, un ragazzo di 30 anni, che immediatamente presta soccorso all’uomo e chiama il 118.

I soccorsi per il medico di 55 anni

L’ambulanza del 118 arriva immediatamente sul luogo dell’incidente, e i sanitari tentano la rianimazione del motociclista sbalzato dal suo mezzo a seguito dell’impatto.

Le cure dei soccorritori si rivelano però inutili: l’uomo è morto sul colpo a causa della violenza dell’incidente.

Le cause e la dinamica del sinistro sono ancora da ricostruire. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e al conducente della macchina sono stati fatti effettuare i test per la rilevazione di droghe e alcool nel sangue, come da prassi in questi casi.

I problemi alla viabilità e le verifiche dell’autorità

Come già specificato, l’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le ore 16:00. La circolazione però ha potuto riprendere regolarmente soltanto dopo alcune ore, in serata, attorno alle 19.

Per permettere alle autorità di effettuare le dovute rilevazioni e ai sanitari di operare con la massima urgenza, rivelatasi però poi inutile, il personale Anas ha chiuso la strada.

Al momento però le forze dell’ordine stanno ancora indagando per capire quale sia stata la precisa dinamica che ha portato all’impatto mortale tra la moto e l’auto.

Salgono così a 61 le vittime della strada nei dintorni di Roma dall’inizio dell’anno, mentre sono già centinaia i morti in tutta Italia dall’inizio dell’anno, causati da incidenti stradali.